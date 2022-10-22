Акорда опубликовала фото и видео Токаева с награжденными казахстанцами
Фото: akorda.kz
22 октября в Акорде прошла торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием президента Касым-Жомарта Токаева. Пресс-служба главы государства поделилась общей фотографией с этого мероприятия, сообщает Zakon.kz.
Также в Telegram-канале Акорды опубликовали видео.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Ранее сообщалось, что в Акорде состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием Касым-Жомарта Токаева. Выступая на этом мероприятии, глава государства высказался о государственном языке и значении выборов, назвал объединяющий казахстанцев символ, процитировал казахскую мудрость.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил о возросшей роли Казахстана на международной арене.
Токаев: Судьба Казахстана в руках каждого гражданина
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