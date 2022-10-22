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Акорда опубликовала фото и видео Токаева с награжденными казахстанцами

Акорда опубликовала фото и видео Токаева с награжденными казахстанцами Фото: akorda.kz
22 октября в Акорде прошла торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием президента Касым-Жомарта Токаева. Пресс-служба главы государства поделилась общей фотографией с этого мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Также в Telegram-канале Акорды опубликовали видео.

Акорда опубликовала фото и видео Токаева с награжденными казахстанцами

Фото: akorda.kz

Акорда опубликовала фото и видео Токаева с награжденными казахстанцами

Фото: akorda.kz

Акорда опубликовала фото и видео Токаева с награжденными казахстанцами

Фото: akorda.kz

Акорда опубликовала фото и видео Токаева с награжденными казахстанцами

Фото: akorda.kz

Акорда опубликовала фото и видео Токаева с награжденными казахстанцами

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что в Акорде состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием Касым-Жомарта Токаева. Выступая на этом мероприятии, глава государства высказался о государственном языке и значении выборов, назвал объединяющий казахстанцев символ, процитировал казахскую мудрость.

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Также Касым-Жомарт Токаев заявил о возросшей роли Казахстана на международной арене.

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Вместе с тем президент Казахстана анонсировал продолжение судебной реформы.

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