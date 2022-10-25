Три человека погибли в результате стрельбы в школе Сент-Луиса в США

В результате стрельбы в школе американского города Сент-Луис (штат Миссури) погибло три человека, в том числе девочка-подросток и женщина, сообщает Zakon.kz.

Также еще восемь человек получили различные ранения передает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 24 октября в средней школе с углубленным изучением визуальных искусств и исполнительского мастерства утром. Юноша примерно 20 лет начал стрелять из длинноствольного оружия. На место прибыли сотрудники полиции и ФБР. Детей эвакуировали, некоторые из учащихся покинули здание до приезда правоохранителей.

Нападавший вступил в перестрелку с полицейскими и был убит.

Сейчас сотрудники ФБР изучают обстоятельства случившегося.