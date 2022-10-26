Кариму Масимову и его заместителю снова продлили сроки ареста

Бывшему главе КНБ Кариму Масимову и бывшему заместителю председателя Комитета нацбезопасности Ануару Садыкулову продлили сроки ареста, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, следственный суд продлил сроки нахождения под стражей Карима Масимова и Ануара Садыкулова до 13 декабря 2022 года, а второго бывшего заместителя Марата Осипова – до 22 декабря 2022 года.

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6 января КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.

Ранее Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что экс-глава КНБ может быть приговорен к 17 годам лишения свободы.