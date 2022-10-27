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Законодательство РК

В алматинских горах потерялись еще два туриста

туман, Алматы Фото: Zakon.kz
Двое туристов 23 и 25 лет утром поднялись на гору Кокшокы, но из-за тумана заблудились и не смогли спуститься самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

В 18:30 спасатели Службы спасения направились в Бостандыкский район, где застряли молодые люди. Связь с ними поддерживалась. Найти их удалось благодаря геолокации, которую туристы смогли передать.

Туристы уже спущены спасателями до экопоста. В медицинской помощи они не нуждаются. Пресс-служба ДЧС по городу Алматы

Ранее в схожей ситуации оказалась 19-летняя девушка. Несмотря на предупреждения о надвигающемся тумане, она отправилась на Волчью гору и не смогла спуститься обратно.

Департамент по ЧС города Алматы напоминает:

  • в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными;

  • при возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды;

  • если же такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости;

  • также убедительно просим туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности!

Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК").

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