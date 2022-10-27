В алматинских горах потерялись еще два туриста

Двое туристов 23 и 25 лет утром поднялись на гору Кокшокы, но из-за тумана заблудились и не смогли спуститься самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

В 18:30 спасатели Службы спасения направились в Бостандыкский район, где застряли молодые люди. Связь с ними поддерживалась. Найти их удалось благодаря геолокации, которую туристы смогли передать.

Туристы уже спущены спасателями до экопоста. В медицинской помощи они не нуждаются. Пресс-служба ДЧС по городу Алматы

Ранее в схожей ситуации оказалась 19-летняя девушка. Несмотря на предупреждения о надвигающемся тумане, она отправилась на Волчью гору и не смогла спуститься обратно.

Департамент по ЧС города Алматы напоминает:

в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными;

при возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды;

если же такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости;

также убедительно просим туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности!