В алматинских горах потерялись еще два туриста
В 18:30 спасатели Службы спасения направились в Бостандыкский район, где застряли молодые люди. Связь с ними поддерживалась. Найти их удалось благодаря геолокации, которую туристы смогли передать.
Туристы уже спущены спасателями до экопоста. В медицинской помощи они не нуждаются. Пресс-служба ДЧС по городу Алматы
Ранее в схожей ситуации оказалась 19-летняя девушка. Несмотря на предупреждения о надвигающемся тумане, она отправилась на Волчью гору и не смогла спуститься обратно.
Департамент по ЧС города Алматы напоминает:
в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными;
при возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды;
если же такой возможности нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости;
также убедительно просим туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности!
Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК").