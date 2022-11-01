В Казахстане утвердили максимальные ставки вознаграждения по тенговым депозитам

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на декабрь 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, повышены максимальные ставки вознаграждения по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца, а ставки по срочным депозитам сохранены на уровне ноябрьских значений.

Так, ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев повышены до 16,1%, на 24 месяца – до 13,5% (по депозитам без пополнения).

Вместе с тем размеры рекомендуемых ставок по депозитам, значения которых зависят от базовой ставки Национального банка, остались без изменений.