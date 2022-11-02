Мир на Пусане: как бывшая рыболовецкая деревушка в Корее стала претендентом на ЭКСПО

Одна из самых развитых экономик мира – Южная Корея – претендует на проведение в Пусане EXPO-2030. Пусан – второй по величине город в этой стране, крупный международный морской порт и финансовый центр Северо-Восточной Азии, сообщает Zakon.kz.

В Пусане такая же тихая и красивая осень, как в Алматы

Южная Корея омывается водами трех морей – Желтого, Японского, Восточного и Корейского пролива. Окружена многочисленными большими и маленькими субтропическими островами, на которых с высоты птичьего полета видна спокойная, размеренная мирная жизнь старых традиционных рыболовецких деревушек.

Фото: Zakon.kz

Море называется Желтым из-за бледноватого цвета воды, отражающей желтое песчаное дно. Здесь очень красиво, но, по словам местных жителей, они больше предпочитают купаться и отдыхать на побережье Восточного моря – синего, чистого, обустроенного удобными цивилизованными пляжами.

Туристы из дальнего зарубежья приземляются в международном аэропорту Инчхон, находящемся в 70 км от Сеула. Это крупнейший авиационный узел Республики Корея с эксклюзивной инфраструктурой, куда даже входят площадки для гольфа и зимний сад. Воздушная гавань стала строиться после летней Олимпиады, прошедшей в Сеуле в 1988 году. Данное событие вызвало большой интерес туристов к Корее, что, в свою очередь, резко повысило объем авиаперевозок.

В Желтом море множество маленьких островов. Морскую территорию между несколькими из них корейцы засыпали землей, и на этом месте построили международный аэропорт Инчхон. Сегодня он является одним из лучших в мире, особенно по качеству обслуживания. Отсюда самолеты летают во все страны и континенты, здесь предусмотрены удобные стыковки для пассажиров, расписание рейсов составлено так, что не приходится долго ждать.

Фото: Zakon.kz

Начиная с сентября и до самого ноября в Южной Корее, особенно в районе морского порта Пусан, стоит теплая, ясная погода. Ни ветра, ни дождей. Не жарко, не холодно. Тихая, красивая, золотая осень. Как в Алматы.

В Корее не принято болеть

Фото: Zakon.kz

По прилету в Корею в глаза сразу бросается то, что все здесь ходят в масках. В этой стране по-прежнему действует масочный режим, с начала пандемии коронавирусной инфекции его ни разу не отменяли, и маски носят все, от мала до велика. Как говорят сами корейцы: "Мы следим за своим здоровьем, у нас не принято болеть", поэтому здесь строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Если ты заходишь в кафе, ресторан, торговый центр или другие помещения без маски, то тебе в вежливой форме напоминают, что нужно ее надеть.

В самом Сеуле тоже есть аэропорт, называется Кимпхо, но он предназначен для внутренних авиалиний и ближнего зарубежья – Китая и Японии.

Пусан означает "колпак, шапка"

Фото: Zakon.kz

Сеул свое название никогда не менял и столицей был с самого начала становления государства Чосон. По последним данным, население Сеула составляет более 10 млн человек. Городов-трехмиллионников в Южной Корее – шесть, один из них – Пусан.

Фото: Zakon.kz

Из Сеула в Пусан можно добраться менее чем за три часа на сверхскоростном пассажирском поезде КТХ, который идет со скоростью 300 и более км/час.

Фото: Zakon.kz

Это очень удобный и комфортабельный поезд, в отличие от других на нем не укачивает, он не дергается, бесшумный, стука колес практически не слышно. Вагон больше напоминает салон самолета.

Железнодорожный вокзал в Пусане расположен в самом центре города, его называют воротами Южной Кореи. Там же находится метро, служащее крупным транспортно-пересадочным узлом.

Одной из характерных особенностей пусанского вокзала является расположенная напротив него улица Техас. До недавнего времени это было местом дислокации русскоговорящих моряков. Если кому-нибудь из них хотелось вспомнить родину и пообщаться с соотечественниками, они шли сюда и здесь собирались. Но сейчас Техас изменился, стал интернациональным и там уже можно увидеть выходцев из Юго-Восточной Азии – тайцев, вьетнамцев, филиппинцев.

Фото: Zakon.kz

Пусан находится на очень живописной возвышенности, кругом гористая местность, поэтому и называется Пусан, что означает "колпак, шапка".

Знаменитые Кваннали и Кванан тэгё

Одной из главных достопримечательностей Пусана является побережье. Южная часть города полностью выходит на море, но поскольку это портовый город, не везде можно купаться и отдыхать. Для этого специально оборудованы семь пляжей, из них особой популярностью пользуются у туристов два – знаменитый Кваннали, созвучный с не менее знаменитым мостом Кванан тэгё, находящимся от побережья в нескольких сотнях метров и соединяющим западную и восточную части города.

Фото: Zakon.kz

Это очень красивый двухэтажный висячий мост протяженностью почти 7,5 км (второй по длине мост в Республике Корея). Поверху автотранспорт идет в одну сторону, понизу – в другую. Это впечатляющее инженерное сооружение строили почти восемь лет, в эксплуатацию сдали в 2003 году, оно великолепно смотрится всегда, но особенно ночью в свете вечерних переливающихся огней.

Фото: Zakon.kz

Поэтому горожане и туристы любят смотреть больше ночной Кваннали, откуда открывается потрясающе красивый, восхитительный вид на Кванан тэгё. Вечером побережье преображается и приобретает яркие, радующие глаз краски.

Фото: Zakon.kz

В Пусане всегда теплее, чем в Сеуле, поэтому здесь в осенние дни комфортно гулять на побережье, дышать свежим морским воздухом или, сидя в ресторане, любоваться морем и опустевшим тихим пляжем.

Второй популярный пляж – Хэундэ, он расположен на берегу Корейского пролива. Все побережье обустроено современными отелями, ресторанами и кафе, где готовят блюда из свежей рыбы и морепродуктов.

На побережьях Пусана проводится множество фестивалей и других культурных мероприятий, в том числе ежегодный международный кинофестиваль.

Фото: Zakon.kz

Пусан – второй по величине город в Южной Корее, но по площади он больше столицы Сеула. Здесь находится крупный международный морской порт, откуда идут товарные суда с грузами и круизные катера по всему миру – в Европу, Азию, Америку.

Пусан – кандидат на проведение EXPO-2030

Некогда Пусан был маленькой рыболовецкой деревушкой, со временем стал крупнейшим торгово-портовым узлом, благодаря которому сегодня весь мир знает Республику Корея.

Фото: Zakon.kz

На его территории сосредоточено огромное количество предприятий по судостроению и известные торговые компании, осуществляющие торговые операции со всем внешним миром. Сейчас Пусан готов еще больше открыться миру: он выступил кандидатом на проведение у себя всемирной глобальной выставки EXPO-2030.

Фото: Zakon.kz

Кроме Южной Кореи, заявку подали Италия, Саудовская Аравия, Украина. Победитель еще не определен, так как решение будет принято Генассамблеей Международного бюро выставок только в ноябре 2023 года. Несмотря на это, власти Пусана уже разработали проект-макет реконструкции и строительства площадки для проведения ЭКСПО.

Фото: Zakon.kz

По словам, на территории морского порта вырастет современный городок со всей инфраструктурой, павильонами, международными торговыми офисами, жилыми комплексами, парками и так далее. Уже сегодня все эти вопросы решаются на различных деловых встречах, конференциях, презентациях. Ожидается, что всемирная выставка в Пусане увеличит поток иностранных туристов до 50 миллионов и поможет создать полмиллиона рабочих мест.

– История Пусана большая, этот город всегда был с момента основания государства Чосон и сегодня стал одним из самых больших портов в мире, – говорит Сонгын О. – После освобождения Корейского полуострова и после Корейской войны пришлось страну восстанавливать из руин, и Пусан – не исключение. Сегодня здесь выросли современные здания-небоскребы и жилые комплексы, построенные по последнему слову техники.

Фото: Zakon.kz

Для удобства туристов инфраструктура будет улучшена не только в Пусане, но и в близлежащих городах.

Говоря об этом, Сонгын О отметил, что "проведение ЭКСПО в Пусане станет важным шагом к глобальным переменам во благо общего будущего. Это не только обмен международным опытом, но и посыл будущим поколениям. Наша молодежь получит новые знания, задумается о глобальных проблемах, таких как климатический кризис, проблема неравенства и расслоение общества".

Также благодаря выставке у самих жителей Пусана будет возможность познакомиться с разными культурами и обменяться опытом. Если, к примеру, приедут представители Казахстана, наши жители больше узнают о вашей замечательной стране. Я знаю о Казахстане немало. Казахстан и наша страна на протяжении уже многих лет имеют прочные дружественные связи. Многие крупные корейские предприятия и предприниматели успешно работают в Казахстане. Я также присутствовал на ЭКСПО-2017 в Астане и был впечатлен размахом и красотой выставки. Казахстан – очень красивая страна, богатая полезными ископаемыми и природными ресурсами. Председатель Комитета по гражданским делам в рамках продвижения и поддержки международной выставки EXPO-2030 Сонгын О

Инициативу проведения EXPO-2030 в Пусане поддерживает и компания Samsung, имеющая огромный опыт в разработке IT-технологий. Корпоративный вице-президент Samsung Electronics Ким Хёндже считает, что всемирная выставка на территории порта будет прекрасным местом для показа и демонстрации своих продуктов и сервисов, способствующих развитию глобального общества.

Фото: Zakon.kz

Его мнение разделяет: "Надеемся на победу и верим, что нам выпадет честь провести всемирную выставку. Но даже если нашу кандидатуру не одобрят, мы все равно будем строить все, что наметили, ведь Пусан – один из самых крупных международных портов, и он должен дальше развиваться, поэтому мы все с нетерпением ждем ЭКСПО".

Преобразование Пусана преобразовало всю страну

В перспективе власти Пусана намерены реконструировать всю площадку ЭКСПО и на ее месте создать новый современный городок, отвечающий высоким международным требованиям и стандартам. Данная инициатива уже заложена в основу проекта, который будет осуществляться ими до 2035 года и, таким образом, морской порт Пусан еще больше преобразится. То есть он будет строиться до и после ЭКСПО.

Развитие порта и города у нас никогда не останавливается, Пусан стал Мега-Сити и движущей силой развития ключевых отраслей корейской национальной промышленности. Преобразование Пусана преобразовало всю страну, и теперь он готовится к другому преобразованию, началом которого станет всемирная выставка-2030. Мы хотим поделиться с другими странами своим опытом преодоления трудностей. После Корейской войны люди из всех регионов страны приехали именно в Пусан, и благодаря их новой энергии город стал расти. Завотделом по внешним связям и сотрудничеству Комитета по гражданским делам в рамках продвижения и поддержки EXPO-2030 в г. Пусане Хван Хёнги

Развитие Республики Корея начиналось с легкой и пищевой промышленности, а сейчас это производство автомобилей, передовые прогрессивные технологии, всемирно известные бренды, как, например, Samsung, LG, Hyundai, Kia, берущие начало в Пусане. Сегодня Южная Корея входит уже в десятку крупнейших экономик мира.

По мнению властей Пусана, его возможности и ресурсы неограниченны, он может стать городом мира. В недалеком будущем, уверены они, Пусан объединит вокруг себя все близлежащие города и станет центром самых передовых технологий.

Международные кинофестивали, выставки, концерты, красивые и ухоженные пляжи, горы, реки, разнообразные термальные источники привлекают сюда туристов со всего мира, количество которых растет с каждым годом. Все это дает возможность планировать проведение ЭКСПО именно в этом городе.

В случае одобрения всемирная выставка будет проходить в северном порту на протяжении шести месяцев – с мая по октябрь 2030 года. На ее площадках будут обсуждаться такие актуальные темы, как глобальные мировые перемены и светлое будущее человечества, которые, в свою очередь, охватят три важных вопроса. Первое – обеспечение уровня жизни, не нарушающего водный баланс. Второе – внедрение технологий, помогающих человечеству. Третье – климатический кризис, цифровая конкуренция, равенство и неравенство.

Эти проблемы мы хотим решать вместе с мировым сообществом за одним столом. Наша страна в послевоенные годы была очень бедной и благодаря помощи других государств мы достигли успехов и сейчас находимся в списке самых развитых стран мира. Надеемся, корпорация разных стран и континентов поможет в решении глобальных проблем человечества. Программное обеспечение и технологии по проведению ЭКСПО в Пусане уже разработаны, и мы готовы хоть завтра начать работу. Завотделом по внешним связям и сотрудничеству Комитета по гражданским делам в рамках продвижения и поддержки EXPO-2030 в г. Пусане Хван Хёнги

Многие корейские города хотят дружить с Казахстаном

Что касается Казахстана, то, по мнению Хвана Хёнги, наша страна имеет большие природные ресурсы и сейчас находится на подъеме. На его взгляд, для Казахстана одним из важных актуальных направлений является развитие цифровых технологий.

В настоящее время в Южной Корее, в том числе в Пусане, проживает около 30 тысяч казахстанцев. В основном это этнические корейцы, вернувшиеся на свою историческую родину, студенты и те, кто работает по трудовому контракту. Им часто приходится обращаться в посольство Казахстана при решении каких-то вопросов в пределах его компетенции и из-за этого ехать в Сеул, тратить время на дорогу. Поэтому, чтобы помочь им быстрее получить ответы на интересующие их вопросы, в мае этого года в Пусане было открыто Генеральное консульство Республики Казахстан.

По информации консульства, корейцы активно сотрудничают с Казахстаном. К примеру, сравнительно недавно из Пусана в Центральную Азию была отправлена экспедиция в составе 26 человек во главе с представителями власти города. И в одной из поездок был заключен меморандум о сотрудничестве и дружбе между Алматы и Пусаном. Есть и другие города в Корее, которые намерены сотрудничать с нашей страной. Поэтому неудивительно, что между Казахстаном и Кореей идет тесное сотрудничество по многим направлениям, особенно в области медицины.

20 ноября 2022 года в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. Казахстанцы, проживающие в Южной Корее, информированы об этом мероприятии и готовы в день выборов прийти на избирательный участок, который будет установлен в посольстве РК в Сеуле, и отдать голоса за будущего президента своей страны.