Мир на Пусане: как бывшая рыболовецкая деревушка в Корее стала претендентом на ЭКСПО
В Пусане такая же тихая и красивая осень, как в Алматы
Южная Корея омывается водами трех морей – Желтого, Японского, Восточного и Корейского пролива. Окружена многочисленными большими и маленькими субтропическими островами, на которых с высоты птичьего полета видна спокойная, размеренная мирная жизнь старых традиционных рыболовецких деревушек.
Фото: Zakon.kz
Туристы из дальнего зарубежья приземляются в международном аэропорту Инчхон, находящемся в 70 км от Сеула. Это крупнейший авиационный узел Республики Корея с эксклюзивной инфраструктурой, куда даже входят площадки для гольфа и зимний сад. Воздушная гавань стала строиться после летней Олимпиады, прошедшей в Сеуле в 1988 году. Данное событие вызвало большой интерес туристов к Корее, что, в свою очередь, резко повысило объем авиаперевозок.
В Желтом море множество маленьких островов. Морскую территорию между несколькими из них корейцы засыпали землей, и на этом месте построили международный аэропорт Инчхон. Сегодня он является одним из лучших в мире, особенно по качеству обслуживания. Отсюда самолеты летают во все страны и континенты, здесь предусмотрены удобные стыковки для пассажиров, расписание рейсов составлено так, что не приходится долго ждать.
Фото: Zakon.kz
В Корее не принято болеть
Фото: Zakon.kz
В самом Сеуле тоже есть аэропорт, называется Кимпхо, но он предназначен для внутренних авиалиний и ближнего зарубежья – Китая и Японии.
Пусан означает "колпак, шапка"
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Железнодорожный вокзал в Пусане расположен в самом центре города, его называют воротами Южной Кореи. Там же находится метро, служащее крупным транспортно-пересадочным узлом.
Одной из характерных особенностей пусанского вокзала является расположенная напротив него улица Техас. До недавнего времени это было местом дислокации русскоговорящих моряков. Если кому-нибудь из них хотелось вспомнить родину и пообщаться с соотечественниками, они шли сюда и здесь собирались. Но сейчас Техас изменился, стал интернациональным и там уже можно увидеть выходцев из Юго-Восточной Азии – тайцев, вьетнамцев, филиппинцев.
Фото: Zakon.kz
Знаменитые Кваннали и Кванан тэгё
Одной из главных достопримечательностей Пусана является побережье. Южная часть города полностью выходит на море, но поскольку это портовый город, не везде можно купаться и отдыхать. Для этого специально оборудованы семь пляжей, из них особой популярностью пользуются у туристов два – знаменитый Кваннали, созвучный с не менее знаменитым мостом Кванан тэгё, находящимся от побережья в нескольких сотнях метров и соединяющим западную и восточную части города.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Второй популярный пляж – Хэундэ, он расположен на берегу Корейского пролива. Все побережье обустроено современными отелями, ресторанами и кафе, где готовят блюда из свежей рыбы и морепродуктов.
На побережьях Пусана проводится множество фестивалей и других культурных мероприятий, в том числе ежегодный международный кинофестиваль.
Фото: Zakon.kz
Пусан – кандидат на проведение EXPO-2030
Некогда Пусан был маленькой рыболовецкой деревушкой, со временем стал крупнейшим торгово-портовым узлом, благодаря которому сегодня весь мир знает Республику Корея.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
– История Пусана большая, этот город всегда был с момента основания государства Чосон и сегодня стал одним из самых больших портов в мире, – говорит Сонгын О. – После освобождения Корейского полуострова и после Корейской войны пришлось страну восстанавливать из руин, и Пусан – не исключение. Сегодня здесь выросли современные здания-небоскребы и жилые комплексы, построенные по последнему слову техники.
Фото: Zakon.kz
Говоря об этом, Сонгын О отметил, что "проведение ЭКСПО в Пусане станет важным шагом к глобальным переменам во благо общего будущего. Это не только обмен международным опытом, но и посыл будущим поколениям. Наша молодежь получит новые знания, задумается о глобальных проблемах, таких как климатический кризис, проблема неравенства и расслоение общества".
Также благодаря выставке у самих жителей Пусана будет возможность познакомиться с разными культурами и обменяться опытом. Если, к примеру, приедут представители Казахстана, наши жители больше узнают о вашей замечательной стране. Я знаю о Казахстане немало. Казахстан и наша страна на протяжении уже многих лет имеют прочные дружественные связи. Многие крупные корейские предприятия и предприниматели успешно работают в Казахстане. Я также присутствовал на ЭКСПО-2017 в Астане и был впечатлен размахом и красотой выставки. Казахстан – очень красивая страна, богатая полезными ископаемыми и природными ресурсами. Председатель Комитета по гражданским делам в рамках продвижения и поддержки международной выставки EXPO-2030 Сонгын О
Инициативу проведения EXPO-2030 в Пусане поддерживает и компания Samsung, имеющая огромный опыт в разработке IT-технологий. Корпоративный вице-президент Samsung Electronics Ким Хёндже считает, что всемирная выставка на территории порта будет прекрасным местом для показа и демонстрации своих продуктов и сервисов, способствующих развитию глобального общества.
Фото: Zakon.kz
Преобразование Пусана преобразовало всю страну
В перспективе власти Пусана намерены реконструировать всю площадку ЭКСПО и на ее месте создать новый современный городок, отвечающий высоким международным требованиям и стандартам. Данная инициатива уже заложена в основу проекта, который будет осуществляться ими до 2035 года и, таким образом, морской порт Пусан еще больше преобразится. То есть он будет строиться до и после ЭКСПО.
Развитие порта и города у нас никогда не останавливается, Пусан стал Мега-Сити и движущей силой развития ключевых отраслей корейской национальной промышленности. Преобразование Пусана преобразовало всю страну, и теперь он готовится к другому преобразованию, началом которого станет всемирная выставка-2030. Мы хотим поделиться с другими странами своим опытом преодоления трудностей. После Корейской войны люди из всех регионов страны приехали именно в Пусан, и благодаря их новой энергии город стал расти. Завотделом по внешним связям и сотрудничеству Комитета по гражданским делам в рамках продвижения и поддержки EXPO-2030 в г. Пусане Хван Хёнги
Развитие Республики Корея начиналось с легкой и пищевой промышленности, а сейчас это производство автомобилей, передовые прогрессивные технологии, всемирно известные бренды, как, например, Samsung, LG, Hyundai, Kia, берущие начало в Пусане. Сегодня Южная Корея входит уже в десятку крупнейших экономик мира.
По мнению властей Пусана, его возможности и ресурсы неограниченны, он может стать городом мира. В недалеком будущем, уверены они, Пусан объединит вокруг себя все близлежащие города и станет центром самых передовых технологий.
Международные кинофестивали, выставки, концерты, красивые и ухоженные пляжи, горы, реки, разнообразные термальные источники привлекают сюда туристов со всего мира, количество которых растет с каждым годом. Все это дает возможность планировать проведение ЭКСПО именно в этом городе.
В случае одобрения всемирная выставка будет проходить в северном порту на протяжении шести месяцев – с мая по октябрь 2030 года. На ее площадках будут обсуждаться такие актуальные темы, как глобальные мировые перемены и светлое будущее человечества, которые, в свою очередь, охватят три важных вопроса. Первое – обеспечение уровня жизни, не нарушающего водный баланс. Второе – внедрение технологий, помогающих человечеству. Третье – климатический кризис, цифровая конкуренция, равенство и неравенство.
Эти проблемы мы хотим решать вместе с мировым сообществом за одним столом. Наша страна в послевоенные годы была очень бедной и благодаря помощи других государств мы достигли успехов и сейчас находимся в списке самых развитых стран мира. Надеемся, корпорация разных стран и континентов поможет в решении глобальных проблем человечества. Программное обеспечение и технологии по проведению ЭКСПО в Пусане уже разработаны, и мы готовы хоть завтра начать работу. Завотделом по внешним связям и сотрудничеству Комитета по гражданским делам в рамках продвижения и поддержки EXPO-2030 в г. Пусане Хван Хёнги
Многие корейские города хотят дружить с Казахстаном
Что касается Казахстана, то, по мнению Хвана Хёнги, наша страна имеет большие природные ресурсы и сейчас находится на подъеме. На его взгляд, для Казахстана одним из важных актуальных направлений является развитие цифровых технологий.
В настоящее время в Южной Корее, в том числе в Пусане, проживает около 30 тысяч казахстанцев. В основном это этнические корейцы, вернувшиеся на свою историческую родину, студенты и те, кто работает по трудовому контракту. Им часто приходится обращаться в посольство Казахстана при решении каких-то вопросов в пределах его компетенции и из-за этого ехать в Сеул, тратить время на дорогу. Поэтому, чтобы помочь им быстрее получить ответы на интересующие их вопросы, в мае этого года в Пусане было открыто Генеральное консульство Республики Казахстан.
По информации консульства, корейцы активно сотрудничают с Казахстаном. К примеру, сравнительно недавно из Пусана в Центральную Азию была отправлена экспедиция в составе 26 человек во главе с представителями власти города. И в одной из поездок был заключен меморандум о сотрудничестве и дружбе между Алматы и Пусаном. Есть и другие города в Корее, которые намерены сотрудничать с нашей страной. Поэтому неудивительно, что между Казахстаном и Кореей идет тесное сотрудничество по многим направлениям, особенно в области медицины.
20 ноября 2022 года в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. Казахстанцы, проживающие в Южной Корее, информированы об этом мероприятии и готовы в день выборов прийти на избирательный участок, который будет установлен в посольстве РК в Сеуле, и отдать голоса за будущего президента своей страны.