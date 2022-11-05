Политолог: закон об амнистии как способ реализации принципа гуманизма и милосердия

По мнению политолога Ермека Абдрасулова, после объявленной амнистии участников январских событий задача общества и государства – обеспечить действенную социализацию граждан, принять необходимые меры по возвращению лиц, подпадающих под амнистию, в нормальную жизнь, сообщает Zakon.kz.

Закон об амнистии, касающийся участников январских событий нынешнего года, безусловно, важный и необходимый нормативный правовой акт, пояснил политолог.

Следует уяснить, что амнистия не является реабилитирующим актом. Являясь актом гуманизма, она направлена только на освобождение преступника от наказания либо сокращение его сроков, то есть амнистия не оправдывает человека и не реабилитирует его. Прекращение уголовного дела по амнистии относится к нереабилитирующим основаниям. Политолог Ермек Абдрасулов

Как поясняет Ермек Абдрасулов, в юридической практике акты амнистии применяют только в отношении живых лиц, поскольку требуется согласие амнистируемого на применение к нему акта амнистии.

Если остановиться на некоторых условиях действия амнистии, то следует сказать, что впервые закон "Об амнистии" не предусматривает никаких других обязательных условий, которые ограничивали применение при предыдущих актах амнистии – отсутствие совокупности с другими преступлениями, наличие положительных характеристик места отбытия наказания и т.д.

В соответствии с действующим законодательством близкие родственники амнистируемого не несут никакой правовой ответственности за его действия, а также в отношении них нет никаких правовых ограничений, связанных с применением амнистии в отношении близкого лица.

К примеру, применение амнистии к правонарушителю не будет являться в будущем препятствием для поступления его детей на государственную или воинскую службу.

Таким образом, принятый закон об амнистии – это, прежде всего, акт милосердия нашего государства. Такой смысл был заложен изначально для тех, кто впервые оступился и пошел на преступление под воздействием различных причин. Многие из осужденных уже высказали деятельное раскаяние, свидетельствующее о том, что люди осознали, что натворили, и амнистия не будет восприниматься ими как акт всепрощения и вседозволенности. Родственники и близкие лиц, которые попали под следствие, также осознают степень гуманности государства и будут внимательнее относиться к своим близким, чтобы предостеречь их в будущем от таких серьезных правонарушений. Политолог Ермек Абдрасулов

По мнению Абдрасулова, теперь задача общества и государства – обеспечить действенную социализацию граждан, принять необходимые меры по возвращению лиц, подпадающих под амнистию, в нормальную жизнь.

Согласно основному закону нашей страны, Казахстан утверждает себя в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. В этом аспекте институт амнистии представляет собой своеобразный способ реализации принципа гуманизма и милосердия в правовом и демократическом государстве, устанавливая специальные способы воздействия на личность в целях корректировки ее будущего поведения. Политолог Ермек Абдрасулов

Как отмечает эксперт, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, воплощая принцип гуманного и человеческого отношения к личности со стороны власти, принял правильное решение, подписав 2 ноября 2022 года этот важный документ.

Он, во-первых, призван содействовать в будущем правомерному поведению амнистируемых лиц, участников январских беспорядков, предоставляя им шанс встать на путь исправления и осознания гуманного подхода государства к человеку, его жизни, правам и свободам. Ведь амнистия указывает на конкретный перечень уголовных правонарушений, подпадающих под амнистию. Это преступления, совершенные простыми участниками массовых беспорядков. Это граждане, поддавшиеся эффекту толпы, изначально не имевшие приступных целей. Оказаться под влиянием толпы могли в тот период легко внушаемые и сочувствующие люди (с обостренным чувством справедливости), обычные люди и люди, не имеющие определенной цели своих текущих действий. Во-вторых, акт амнистии направлен на укрепление демократии, общественного согласия и политической стабильности в республике. В этой связи амнистия способствует прекращению в обществе негативных чувств отмщения, обид, раздоров, повышает лояльность и доверие бывших обвиняемых, осужденных и членов их семей к государственной власти. В результате можно говорить о полном их возвращении к спокойной и мирной жизни. Политолог Ермек Абдрасулов

Также спикер отметил, что есть и другие положительные последствия амнистии: экономия бюджетных средств, уменьшение нагрузки на органы уголовного преследования, сотрудников исправительных учреждений.