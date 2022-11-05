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В пятый день ЧА-2022 по боксу выступят шесть казахстанских боксерш

Бокс ЧА 2022 Фото: instagram/boxingkazakhstan
5 ноября по расписанию чемпионата Азии по боксу казахстанские боксеры-мужчины отдыхают. Вместо них ринг Аммана (Иордания) опробуют шестеро казахстанских девушек – мастеров кожаной перчатки, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские боксерши представят честь страны в шести весовых категориях:

  • 52 кг. Жазира Оракбаева — Ким Чае Вон (Южная Корея);

  • 54 кг. Жайна Шекербекова — Хана Нарита (Япония);

  • 57 кг. Карина Ибрагимова — Им Ае Джи (Южная Корея);

  • 63 кг. Аида Абикеева — Маи Кито (Япония);

  • 70 кг. Дарига Шакимова — Пооджа (Индия);

  • 75 кг. Валентина Хальзова — Ловлина Боргохаин (Индия).

Женская сборная Казахстана по боксу представлена во всех 12 категориях, и к этому моменту выступила всего одна участница.

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Прямую трансляцию выступления казахстанских боксерш можно будет увидеть на официальном канале ЧА-2022.

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