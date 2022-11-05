В пятый день ЧА-2022 по боксу выступят шесть казахстанских боксерш

5 ноября по расписанию чемпионата Азии по боксу казахстанские боксеры-мужчины отдыхают. Вместо них ринг Аммана (Иордания) опробуют шестеро казахстанских девушек – мастеров кожаной перчатки, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские боксерши представят честь страны в шести весовых категориях:

52 кг. Жазира Оракбаева — Ким Чае Вон (Южная Корея);

54 кг. Жайна Шекербекова — Хана Нарита (Япония);

57 кг. Карина Ибрагимова — Им Ае Джи (Южная Корея);

63 кг. Аида Абикеева — Маи Кито (Япония);

70 кг. Дарига Шакимова — Пооджа (Индия);

75 кг. Валентина Хальзова — Ловлина Боргохаин (Индия).

Женская сборная Казахстана по боксу представлена во всех 12 категориях, и к этому моменту выступила всего одна участница.

Новость по теме Назым Кызайбай с трудной победы стартовала на ЧА-2022 по боксу

Прямую трансляцию выступления казахстанских боксерш можно будет увидеть на официальном канале ЧА-2022.

Наслаждайтесь любимыми видами спорта с широкой линией от Parimatch. Новые игроки получают бонус до 70 тыс. тенге к первому пополнению!