В пятый день ЧА-2022 по боксу выступят шесть казахстанских боксерш
Казахстанские боксерши представят честь страны в шести весовых категориях:
52 кг. Жазира Оракбаева — Ким Чае Вон (Южная Корея);
54 кг. Жайна Шекербекова — Хана Нарита (Япония);
57 кг. Карина Ибрагимова — Им Ае Джи (Южная Корея);
63 кг. Аида Абикеева — Маи Кито (Япония);
70 кг. Дарига Шакимова — Пооджа (Индия);
75 кг. Валентина Хальзова — Ловлина Боргохаин (Индия).
Женская сборная Казахстана по боксу представлена во всех 12 категориях, и к этому моменту выступила всего одна участница.
Прямую трансляцию выступления казахстанских боксерш можно будет увидеть на официальном канале ЧА-2022.
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