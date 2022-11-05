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Землетрясение произошло на границе Казахстана и Узбекистана

сейсмология Фото: Indiana university
Землетрясение на границе Казахстана и Узбекистана было зафиксировано сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана 5 ноября в 06:08 по времени Алматы, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 683 км на запад от Алматы на границе Казахстана и Узбекистана.

Энергетический класс землетрясения – 10.3. Магнитуда MPV – 4.9. Координаты эпицентра – 41.34° с.ш. 69.02° в.д. Глубина – 15 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет, – говорится в сообщении.

13 cентября землетрясение произошло в Алматинской области. Эпицентр землетрясения находился в 90 км на восток от Алматы на территории Енбекшиказахского района. Как отметили в ведомстве, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

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