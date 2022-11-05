Число погибших при пожаре в кафе Костромы увеличилось

По данным экстренных служб России, число погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме возросло до 13 человек, сообщает Zakon.kz.

Смертельный пожар в костромском кафе начался после конфликта. Один из посетителей выстрелил из ракетницы в своего оппонента во время драки, рассказали очевидцы. Стрелявший сбежал, его разыскивают, пишут "Известия".

5 ноября в 2:37 поступило сообщение о возгорании в кафе "Полигон" на ул. Никитской. Здание горело на площади 3500 квадратных метров. Эвакуировали 250 человек. Позже пожар локализовали.