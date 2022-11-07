Роналду повалил на газон защитника "Астон Виллы"

За рамки футбола вышла борьба нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду с защитником "Астон Виллы" Тайроном Мингзом в матче 16-го тура чемпионата Англии, сообщает Zakon.kz.

По информации RT, на 59-й минуте игры португалец схватил Мингза и повалил его на газон. Подоспевшие футболисты разняли игроков. После просмотра VAR судья показал Роналду и Мингзу желтые карточки.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Астон Виллы". "МЮ", набрав 23 очка, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. "Астон Вилла" расположилась на 13-й строчке с 15 очками.

28 октября состоялись игры 5-го тура группового раунда Лиги Европы. В одном из этих матчей "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" уверенно обыграл молдавский "Шериф" – 3:0. Итоговую точку в этом поединке поставил Криштиану Роналду, обеспечив путевку "МЮ" в плей-офф ЛЕ.