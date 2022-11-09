Тело пропавшей сотрудницы "Казпочты" нашли в степи в Костанайской области
Фото: скриншот
9 ноября полицейские обнаружили тело без вести пропавшей девушки Галины Галкиной из Карабалыкского района, которая являлась сотрудницей "Казпочты", сообщает Zakon.kz.
В Департаменте полиции эту информацию подтвердили. В ведомстве пояснили, что тело было обнаружено в 15:00 во время розыскных мероприятий в степи.
Начато досудебное расследование. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину смерти.
Девушка пропала 3 ноября. Ее мать обратилась в полицию с заявлением в тот же день. Тогда поисковый отряд "Регион 10" начал розыск.
19 сентября в Алматы тело пропавшей Виктории Солдатовой нашли около реки в горах. Накануне в полицию Алматы поступило заявление от девушки, которая сообщила об исчезновении своей сестры. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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