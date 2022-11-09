Тело пропавшей сотрудницы "Казпочты" нашли в степи в Костанайской области

9 ноября полицейские обнаружили тело без вести пропавшей девушки Галины Галкиной из Карабалыкского района, которая являлась сотрудницей "Казпочты", сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции эту информацию подтвердили. В ведомстве пояснили, что тело было обнаружено в 15:00 во время розыскных мероприятий в степи.

Начато досудебное расследование. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину смерти.

Девушка пропала 3 ноября. Ее мать обратилась в полицию с заявлением в тот же день. Тогда поисковый отряд "Регион 10" начал розыск.

19 сентября в Алматы тело пропавшей Виктории Солдатовой нашли около реки в горах. Накануне в полицию Алматы поступило заявление от девушки, которая сообщила об исчезновении своей сестры. Назначена судебно-медицинская экспертиза.