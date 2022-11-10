КНБ задержал 5 браконьеров с более чем 100 кг рогов сайги
Фото: КНБ
Пятерых казахстанцев задержали 10 ноября. Во время обыска в их автомобиле обнаружили 983 рога сайги весом более 100 кг. Об этом рассказали в пресс-службе КНБ РК, сообщает Zakon.kz.
Фото: КНБ РК
Задержанные подозреваются в торговле дериватами с дальнейшей их реализацией в странах ближнего зарубежья.
Фото: КНБ РК
По факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".
18 октября КНБ провел спецоперацию по задержанию 32 участников опасной ОПГ.
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