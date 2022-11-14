Касым-Жомарт Токаев принял посла США

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Чрезвычайного и полномочного посла США в РК Дэниела Розенблюма 14 ноября, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении и расширении стратегического партнерства с США по всем направлениям.

В свою очередь, Дэниел Розенблюм отметил, что Казахстан является надежным партнером в регионе и американская сторона полностью поддерживает проводимые главой государства реформы.

14 ноября Токаев принял верительные грамоты у трех послов. В резиденции Акорды верительные грамоты вручили посол Соединенных Штатов Америки Дэниел Розенблюм, посол Республики Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво и посол Республики Молдова Лилиан Дарий.