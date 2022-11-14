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Законодательство РК

К каким товарам установлены требования по энергоэффективности при госзакупках

к каким товарам предъявляются требования по энергоэффективности Фото: Zakon.kz
Приказом МИИР РК от 8 ноября 2022 года утвержден перечень товаров, работ, услуг, на которые распространяются требования по энергоэффективности при осуществлении государственных закупок и закупок товаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, такие требования предъявляются к холодильникам, морозильникам и их комбинациям, которые могут применяться в коммерческих целях (на производстве, в сфере торговли и услуг), питаются от сети переменного тока с номинальным напряжением до 250 В и имеют полезный объем охлажденной или замороженной пищевой и иной продукции не более 1500 литров.

Также в этот перечень входят:

  • электрические лампы;

  • телевизоры;

  • бытовые автоматические стиральные и посудомоечные машины;

  • компьютеры и серверы;

  • герметичные циркуляционные насосы;

  • вентиляторы с электроприводом мощностью от 125 Вт до 500 кВт и напряжением питания до 1000 В переменного и до 1500 В постоянного тока;

  • бытовые машины сушильные барабанного типа для текстильных изделий;

  • кондиционеры;

  • автономные и интегрированные насосы, предназначенные для перекачки чистой воды;

  • трансформаторы.

Кроме того, документ содержит наименования работ и услуг по ремонту и обслуживанию указанных товаров.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2022 года.

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