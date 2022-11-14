К каким товарам установлены требования по энергоэффективности при госзакупках

Приказом МИИР РК от 8 ноября 2022 года утвержден перечень товаров, работ, услуг, на которые распространяются требования по энергоэффективности при осуществлении государственных закупок и закупок товаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, такие требования предъявляются к холодильникам, морозильникам и их комбинациям, которые могут применяться в коммерческих целях (на производстве, в сфере торговли и услуг), питаются от сети переменного тока с номинальным напряжением до 250 В и имеют полезный объем охлажденной или замороженной пищевой и иной продукции не более 1500 литров.

Также в этот перечень входят:

электрические лампы;

телевизоры;

бытовые автоматические стиральные и посудомоечные машины;

компьютеры и серверы;

герметичные циркуляционные насосы;

вентиляторы с электроприводом мощностью от 125 Вт до 500 кВт и напряжением питания до 1000 В переменного и до 1500 В постоянного тока;

бытовые машины сушильные барабанного типа для текстильных изделий;

кондиционеры;

автономные и интегрированные насосы, предназначенные для перекачки чистой воды;

трансформаторы.

Кроме того, документ содержит наименования работ и услуг по ремонту и обслуживанию указанных товаров.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2022 года.