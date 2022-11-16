Что происходит с водоснабжением в регионах Казахстана

Власти страны на протяжении многих лет пытаются решить проблему с водоснабжением всех населенных пунктов в Казахстане. Что происходит на сегодня в этом направлении в регионах, выясняли корреспонденты Zakon.kz.

Как ранее отмечал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, по итогам 2021 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 96%, в том числе в городах – 98,1% и в селах – 93%.

По данным МИИР за прошлый год, в стране 6302 села, из них имеют доступ к водоснабжению 4759, к центральному – 4128 сел. Для обеспечения доступа воды, по словам министра, из республиканского бюджета в 2022 году было предусмотрено 215 млрд тенге, в том числе в городах – 120 млрд тенге и в селах – 95 млрд тенге.

Однако водоснабжение населенных пунктов не везде осуществляется так, как запланировано изначально.

Фото: Zakon.kz

В настоящее время в Павлодарской области из 352 населенных пунктов централизованные водопроводы есть в 194, в свою очередь комплексные блок-модули установлены еще в 95. Но в 63 селах до сих пор нет центрального водоснабжения.

"В этом году в области реализуется 19 проектов на 7,6 млрд тенге, в том числе 10 – по реконструкции и модернизации сетей. Строительство центральных водопроводов завершается в четырех селах", – говорит руководитель Управления энергетики и ЖКХ Ержан Салханов.

Он отмечает, что значительно тормозят строительство новых объектов водоснабжения судебные разбирательства. Так, с мая по август были приостановлены строительно-монтажные работы по девяти проектам стоимостью 4,2 млрд тенге из-за того, что одна фирма оспорила итоги конкурса по госзакупкам.

"На сегодняшний день в селах Каратай и Вознесенка Успенского района строительно-монтажные работы не ведутся и договоры с подрядными организациями не заключены. Такая ситуация ставит под угрозу реализацию проектов и может привести к неосвоению бюджетных средств и недостижению планового 95% показателя. В области есть пять проектов, не завершенных с 2020 года, по которым идут судебные тяжбы", – рассказал Салханов.

Согласно планам руководства области, к 2023 году доступ жителей области к чистой питьевой воде может достигнуть 99,8% за счет реализации 19 проектов на 6,6 млрд тенге. При условии, что в профильном министерстве поддержат соответствующую бюджетную заявку.

В октябре 2022 года во время визита в Павлодарскую область президент Касым-Жомарт Токаев напомнил правительству о своем поручении по обеспечению всех казахстанцев питьевой водой и поручил правительству выделить средства на проекты по обеспечению водой региона.

Жамбылская область: обещанного три года ждут

В Жамбылской области, по информации Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства облакимата, по итогам 2021 года показатель обеспеченности централизованным водоснабжением составил 91% для жителей городов и 88,8% – для сельчан. В городах Таразе и Шу на сегодняшний день не имеют доступа к чистой питьевой воде в общей сложности 41,3 тыс. человек, проживающих в 18 жилых массивах.

Фото: Zakon.kz

В текущем году в регионе ведется строительство 49 объектов водоснабжения, из которых шесть являются переходящими с прошлого года. К возведению 43 объектов приступили в нынешнем году, из них 35 проектов должны завершить до конца года, 14 перейдут на 2023 год.

В Жамбылском районе, по информации райакимата, доступ к централизованному водопроводу имеют жители 30 из 42 населенных пунктов, то есть 76 028 человек. Нет чистой питьевой воды в 12 населенных пунктах.

До сих пор мечтают о том, чтобы вода пришла в их дома, жители Кошкаратинского, Боралдайского, Кокбастауского и Нурлыкентского сельских округов. Пока единственными источниками питьевой воды остаются колодцы и скважины в селах Коктобе, Косболтек, Туктибай, Касбастау. А жители сел Терс, Алатау, Кызыларык и Сурым сегодня жалуются на некачественное строительство водопровода, который регулярно выходит из строя.

"До конца 2022 года ожидается завершение строительства водопровода в двух населенных пунктах – Бесагаш, Турксиб. В селе Каракемер начато строительство водопровода, ведутся работы, однако из-за неблагоприятных погодных условий в этом году есть риск, что объект останется незавершенным. Четыре малых населенных пункта – Кумсуат, Сенгирбай, Аулиеколь, Кулькайнар – обеспечиваются питьевой водой путем установки отдельных блочных модульных установок очистки воды", – рассказал Акжигит Жетписбай, пресс-секретарь акима Жамбылского района.

Он сообщил, что в 2023 году предусмотрено обеспечение питьевой водой жителей 4 населенных пунктов – Бектобе, Кызылшарык, Кемель, Жана Откель.

Власти районов обещают до конца года обеспечить чистой питьевой водой и жителей 35 жуалынских сел, а в 2024-25 годах водопроводы планируется построить в селах Куркуреусу, Каратас, Коктас, Карасу, Амансай и Казбастау.

Как строили или не строили водопроводы в ВКО

Некоторые сооружения построены, но желающих подключиться нет. Так, в селе Акжар, где поставщиком является ТОО "Көлсай Строй", водопровод функционирует, но подключенных к сети абонентов нет. Жители села не понимают, зачем надо было строить данное сооружение, если у всех практически в каждом доме имеется своя скважина, от которой живительная влага подведена в дома. При этом на сооружение потрачено 610,4 млн тенге. Основной договор заключен в сентябре 2019 года.

Водопровод в селе Бахты, построенный в прошлом году, тоже простаивает из-за отсутствия желающих подключиться к сетям. На строительство предусматривалось около 769 млн тенге. Поставщик – ТОО "СМУ ШЫҒЫС". Судя по информации с сайта госзакупок, оплата им произведена только частично в 2019 году на сумму 138,7 млн тенге.

"При строительстве водопровода мнение жителей и факт имеющейся и функционирующей здесь водозаборной станции не учитывались. То есть в данном случае заказчик не продумал, нужен ли водопровод местным жителям, рентабелен ли данный проект. Здесь налицо неэффективное использование государственных средств и причинение ущерба государству на сумму 768 741 651 тенге", – возмущаются общественники.

О том, что не было надобности в водопроводных сетях, но им все-таки построили водопровод, говорят и жители села Жогаргы Егинсу Урджарского района. Вода в населенном пункте выходит примерно с 3-4 метров, поэтому люди сами решили проблемы с водой. Договор на строительство водопроводных сетей и сооружений заключен в июне 2020 года на сумму 644,6 млн тенге. Поставщик – ТОО "QazConstructions". Заказчик указал, что договор исполнен в полном объеме. Но, по словам общественников, работы не выполнены в полном объеме.

"Нет электричества для подключения насосов, отсутствует подключение насосов к автоматам. Один колодец резервуара недостроен. Не подключен слив к дренажному колодцу. Скважина не подключена к насосу, так как отсутствует насос в подъемниках. Отсутствует глубинный насос, трансформатор привезли в сентябре 2022 года, не подключен к линиям электропередач, резервный дизель генератор не подключен к трансформатору, в трансформаторе отсутствуют предохранители, проложенные трубы расположены вблизи трансформатора и линии электропередач. Водозаборная станция полностью не функционирует, дверь в здании насосной заварена", – перечисляет общественник Роллан Казенов.

Простаивает два года водопровод, построенный за полмиллиарда тенге, и в селе Уварово Глубоковского района. В свои дома люди самостоятельно подвели и горячую, и холодную воду. Желающих подключиться к центральному водоснабжению нет. Водопровод в селе начали строить еще в 2019 году, завершили в конце прошлого года. Заказчик работ – отдел строительства Глубоковского района ВКО. Генеральный подрядчик – ТОО "Ак жол". Подрядчик – ТОО "Элитстрой". В акимате района отметили, что ими инициирован иск в суд в отношении генерального подрядчика. Из-за того, что последний после завершения работ не провел рекультивацию на участке.

Не выполнен в полном объеме и договор по реконструкции водопроводных сетей в селе Маканчи. Заказчиком является ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области" (после разделения Урджарский район находится на территории области Абай. – Прим. ред.). Договор был заключен в начале 2018 года на сумму свыше 2,58 млрд тенге. Поставщик – ТОО "Астанаводсервис". Завершить работы планировалось в конце 2020 года. Но, как сообщил руководитель ВКО филиала РОО "Әділдік жолы" Адиль Пшенов, на сегодняшний день водопроводные сети в населенном пункте не функционируют полностью.

По словам Адиля Пшенова, до абонентов еще не подведены трубопроводы, вода в частные подворья не заведена. На одной из улиц после прокладки трубы дороги не приведены в первоначальное состояние. По другим улицам водопроводная сеть полностью не подключена.

В селе Ельтай Урджарского района сельчане и рады были бы подключиться к центральному водоснабжению, но водозаборная станция не функционирует. Договор на строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений на сумму 657,7 млн тенге был заключен в сентябре 2019 года. Завершить планировалось до конца 2021 года. Поставщик – ТОО "Көлсай Строй. Но пусконаладочные работы до сих пор не произведены, отсутствует электричество.

К 2025 году воду обещали всем костанайским селам

Костанайская область относится к тем, где наименьший уровень охвата питьевой водой в селах. В 2011 году централизованное водоснабжение было всего в 23,4% сел. В этот период начали реализовывать различные госпрограммы, к 2017 году вода появилась только в 30,7% сел. Масштабную работу в регионе начали только в 2019 году, и к решению вопроса в каждом районе и даже селе подходят по-разному.

В первую очередь водопровод начали прокладывать в селах с населением более 1000 человек, потом действовали по убывающей. В 2021 году в регионе стали реализовывать пилотный проект по установке пунктов раздачи привозной воды и очистке, благодаря чему вода появилась сразу в 104 селах, где живут почти 27 тыс. человек.

По данным Управления ЖКХ, активная работа по обеспечению селян водой идет и в этом году. На 37 проектов выделили 16,6 млрд тенге.

"К концу 2022 года в области планируется обеспечить качественной водой 89 сел, где живет более 58 тыс. человек, из них в 13 селах с населением более 23 тыс. человек появится централизованная система водоснабжения. В 5 селях – пункты очистки и раздачи воды и еще в 66 – пункты раздачи привозной воды, улучшится водоснабжение в пяти селах", – сообщил заместитель руководителя Управления ЖКХ Костанайской области Данияр Сабитов.

В последние три года активную работу по обеспечению централизованным водоснабжением сел начали в Федоровском районе. Сегодня водопроводы действуют в 10 населенных пунктах, где живет почти 17 тыс. человек. Пункты раздачи привозной воды появились в 20 селах. В текущем году ведется строительство водопроводов с разводящими сетями в 4 селах. Еще для 5 сел ведется разработка ПСД. После реализации вышеуказанных проектов 88,7% населения района будет обеспечено водой.

В Сарыкольском районе – 26 сел, централизованное водоснабжение есть в 19. В 4 селах имеется децентрализованное водоснабжение, в три села воду привозят. По словам акима района Амантая Балгарина, чтобы увеличить охват населенных пунктов централизованным водоснабжением, реализуется инвестиционный проект "Водоснабжение сел Караоба и Крыловка". Еще в трех селах установлены блочно-модульные пункты для раздачи воды.

Но, как и в Восточном Казахстане, в Костанайской области не обходится без проблем.

По итогам 9 месяцев года пресс-служба регионального Антикора в отчете упомянула, что имело место нерациональное и неравномерное распределение бюджетных средств по прокладке водопроводов, несвоевременное и некачественное исполнение работ. После вмешательства антикоррупционной службы на отдельных объектах водоснабжения работа возобновилась, приняты меры по устранению недоработок, возвращены 26 млн тенге, необоснованно выплаченные, пересмотрены планы строительства водопроводов.

А для жителей сел Успеновка и Придорожное Федоровского района конец октября стал запоминающимся: туда провели долгожданный центральный водопровод. Почти 1300 селян получили чистую питьевую воду. По словам успеновцев, проблемы с водой в селе были всегда, в колодцах питьевой воды не было, поэтому пользовались привозной, которую доставляли за счет местного хозяйства.

"У нас большая семья и появление водопровода ждали с большим нетерпением. Раньше воду привозили, и ее не всегда хватало, так как мы держим еще и скот. Первым делом купили новую стиральную машину, теперь обустраиваем ванну и туалет", - рассказал житель Успеновки Зия Тилекберген.

День начинается со скважины

Большинство жителей сел Тайыншинского района Северно-Казахстанской области пользуются водой из скважины. Но если сломался глубинный насос, качающий воду или его просто нет, то можно покупать привозную воду.

Фото: Zakon.kz

"Не обеспечено водоснабжением 226 сел (35,6%) с численностью населения 45,8 тыс. человек или 16%. В текущем году на водоснабжение и водоотведение области направлено 12,3 млрд тенге. Работами по строительству и реконструкции объектов водоснабжения охвачено 55 населенных пунктов. До конца года будет улучшено водоснабжение в 12 селах, в 10 селах будет подана вода, а в оставшихся 33 селах работы завершим в 2023 году", – говорит и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ акимата СКО Павел Шилов.

Планируется построить и реконструировать более 200 км сетей и подключить к водоснабжению 2 тыс. домов, 607 из которых уже подключили.

Есть в Северо-Казахстанской области и присущие только ей проблемы. Местные поставщики воды жалуются на то, что сельчане, получая чистую питьевую воду, не спешат за нее платить по счетам. Филиал "Есиль су" РГП "Нуринский групповой водопровод" подает питьевую воду почти в 250 населенных пунктов Северного Казахстана, где проживает около 200 тысяч человек. По данным на конец октября, дебиторская задолженность водопользователей составила без малого 70 млн тенге. Львиная доля долга – 84%, приходится на предприятия, обслуживающие районные центры.

Не все жители сел рады современным водным технологиям. Например, в селе Якорь жители несколько лет требовали ремонта старого водовода, а когда дошло до решения проблемы, людям не понравилось, что заводить воду в собственный дом от общего водопровода нужно за свой счет.

В Прикаспии в условиях резкого обмеления рек Урал и Кигач возник дефицит воды

В Атырауской области несколько водных артерий – реки Жем, Сагыз, Ойыл, Урал и Кигач.

Но именно от Урала на 70% зависят нефтяная столица и три района с общим количеством жителей 468 тысяч человек, получая оттуда питьевую воду. Еще 24% населения, а это три района с 162 тыс. сельчан, берут воду от магистрального водовода Астрахань – Мангышлак. От этого трубопровода питаются и крупные предприятия, в их числе "Тенгизшевройл", KUS (Karabatan Utility Solutions), завод "Болашак" (NCOC), и крестьянские хозяйства. Кроме того, 6% жителей Атырауской области, а это 38 тыс. жителей в сельской местности, получают воду из подземных источников.

В развивающемся регионе водный вопрос давно приоритетный – тревогу о судьбе Урала начали бить почти 20 лет назад, но река продолжает мелеть. Поэтому для обеспечения чистой питьевой водой 3 районов региона и города Атырау разведаны запасы подземного источника на месторождении "Кокжиде", расположенного в юго-западной части Актюбинской области.

"Главой правительства даны поручения соответствующим министерствам, ведется работа. Министерству экологии, геологии и природных ресурсов необходимо разработать технико-экономическое обоснование проекта прокладки водопровода с месторождения "Кокжиде", – говорит руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Нурлан Жантоков.

В приграничном Курмангазинском районе ведутся дноуглубительные работы по повышению водности и улучшению гидрологического режима реки Кигач. В прошлом году по Курмангазинскому сельскому округу было предложено выкопать 243,5 км дна канала, требующего углубления дна. Дно углубляли и на реке Шароновка.

"В настоящее время в первую очередь разработан проект по дноуглублению 99,6 км каналов, начаты работы подрядным учреждением АО "Павлодарский речной порт". По остальным 143 километрам разрабатывается проектно-сметная документация", - сообщил и.о. руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Ренат Нугманов.

Нефть из крана: с подключением отопления жители Актау жалуются на черную воду

С наступлением холодов в кранах жителей Актау появилась и горячая вода. Однако пользоваться ей невозможно – она бежит черная, порой бурая и ржавая.

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях жители Актау не перестают жаловаться на цвет воды и подсчитывать, сколько им придется заплатить за некачественную услугу. В антимонопольном ведомстве в ответ на жалобы жителей посоветовали обратиться в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг для проведения анализа качества горячей воды, а также в транспортирующую организацию.

"Было три заявки. Все они были приняты, создана комиссия. Ни в одном случае факт грязной воды не подтвердился. Многие жители долго не включают горячую воду, а потом, когда открывают кран, естественно, оттуда бежит грязная вода, но спустя несколько минут она становится чистой. А они в течение этих минут успевают снять на видео и выложить в соцсети", – рассказал Ислям Усенов, заместитель директора ГКП "КЖСА".

В ТОО "МАЭК-Казатомпром", это главный и единственный поставщик горячей и питьевой воды в Актау, рассказали, что питьевая вода, на которую довольно часто жалуются жители из-за ее желтоватого цвета, соответствует всем нормам. Что касается горячей воды, то коммунальщики разъясняют причину ее загрязнения тем, что используют открытую систему горячего водоснабжения. Перед началом отопительного сезона запускают циркуляцию, и тогда вода вымывает из батарей горожан все то, что там скопилось за лето.

"При некачественной подготовке к отопительному сезону сетей теплоснабжения в жилых домах и административных зданиях, вся грязь из внутридомовых сетей попадает в магистральные тепловые сети. Эта вода по обратному трубопроводу поступает на ТЭЦ. Здесь она проходит очистку от соединений железа, а затем по прямому трубопроводу снова направляется в город. Цикл многократно повторяется, и с каждым разом грязи в воде становится все меньше, то есть очищение воды проходит постепенно", – сообщили в ТОО "МАЭК-Казатомпром".

Во время своего недавнего визита в Мангистаускую область Касым-Жомарт Токаев напомнил местным властям о том, как актаусцы стояли в очередях к водовозам, и поручил ускорить строительство опреснительных заводов в регионе. Ведь к 2025 году потребность в воде в области может вырасти до 260 тысяч кубометров.

Всего в регионе планируют реализовать 9 проектов по опреснению воды и 4 проекта по строительству и реконструкции магистральных водоводов. Однако некоторые проекты тянутся уже много лет. К примеру, о необходимости строительства опреснительного завода в селе Кендерди говорят последние лет десять, но само строительство никто не начинает. Не торопятся и с реконструкцией и расширением магистрального водовода Астрахань-Мангышлак. Этому объекту уже больше 33 лет.

Авторы: Владимир Долгушев, Людмила Мельник, Айдар Альтаев, Таисия Колевид, Инна Литвиненко, Светлана Новак, Кирилл Александров