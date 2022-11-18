Новые законы начали действовать в Казахстане

С 18 ноября 2022 года вводится в действие ряд конституционных законов, сообщает Zakon.kz.

Так, вступили в силу:

Конституционный закон "О Конституционном Суде Республики Казахстан"

Согласно закону Конституционный совет преобразован в Конституционный суд. Кроме того, документ направлен на усиление правозащитных институтов государства и расширение доступа граждан к конституционному контролю.

Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны, и не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции.

Закон предусматривает:

порядок назначения судей Конституционного суда и прекращение их полномочий;

независимость и неприкосновенность судей;

нормы по материальному и социальному обеспечению судей;

компетенцию Конституционного суда и организационные формы ее осуществления.

Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы.

Также право обращения в Конституционный суд получили Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека.

Второй блок закона предусматривает порядок конституционного производства. Здесь определены общие условия и принципы конституционного производства, виды обращений в Конституционный суд, их форма и содержание и критерии допустимости обращения граждан.

Также предусмотрены механизмы исполнения решений Конституционного суда.

Закон вводится в действие с 18 ноября 2022 года за исключением некоторых норм, порядок введения которых указан в ст. 67.

Конституционный закон "О прокуратуре"

Основная цель закона – системное усиление правозащитной деятельности прокуратуры, укрепление инструментов высшего надзора и законности в стране.

Положения документа определяют компетенцию, организацию и порядок деятельности органов прокуратуры в части:

правовой основы деятельности органов прокуратуры и их структуры;

принципов организации и деятельности органов прокуратуры;

полномочий прокуроров;

пределов и форм высшего надзора, представительства интересов государства в суде, уголовного преследования, рассмотрения обращений;

правовых гарантий деятельности прокуроров.

Законом Генеральному прокурору предоставлено право обращения:

в Конституционный суд на предмет толкования норм Конституции, соответствия Конституции международных договоров до их ратификации и нормативных правовых актов;

в Верховный суд с предложением о даче разъяснения судам по вопросам судебной практики по гражданским, уголовным, административным делам и делам об административных правонарушениях.

Генеральная прокуратура по вопросам своей компетенции будет представлять интересы государства в иностранных и международных судах (арбитражах).

В целях усиления надзорных функций прокуроров введен новый акт прокурорского надзора – разъяснение о недопустимости нарушений закона.

Для защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина прокуратура будет взаимодействовать в том числе с Уполномоченным по правам человека в Казахстане и оказывать содействие его деятельности.

Закон вводится в действие с 18 ноября 2022 года за исключением некоторых норм, порядок введения которых указан в ст. 48.

Конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан"

Цель закона – реализация внесенных изменений в Конституцию Казахстана в части закрепления конституционного статуса Уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.

Так, нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи деятельности уполномоченного, гарантии независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий. Отныне правовое положение и организация деятельности уполномоченного определяются Конституционным законом.

Закон предусматривает цели и задачи деятельности уполномоченного, его правовое положение и компетенцию.

Также предусмотрены положения, связанные с организацией деятельности уполномоченного, его представителей в областях и Национального центра по правам человека.

В первую очередь усиливается компетенция уполномоченного. В реализацию норм Конституции законопроектом предусмотрено право уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

Также ему предоставляется право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению.

За уполномоченным закрепляется право беспрепятственного посещения организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, в части повышения эффективности организации деятельности уполномоченного законом предлагается ввести должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра.

Вместе с тем исключено положение касательно необходимости получения уполномоченным разрешения от администраций специальных учреждений, оказывающих специальные социальные услуги, обеспечивающих временную изоляцию от общества или предназначенных для исполнения наказания, для произведения кино, фото, видеосъемки и интервьюирования необходимо будет получать только согласие лица, находящегося в соответствующем учреждении.

Закон вводится в действие с 18 ноября 2022 года за исключением некоторых норм, порядок введения которых указан в ст. 48.

Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года"

Закон регулирует отношения, возникающие при подготовке и проведении выборов Президента РК, депутатов Сената и Мажилиса Парламента РК, маслихатов, акимов районов, городов областного значения, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и членов иных органов местного самоуправления, а также при отзыве депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, избранных по одномандатным территориальным избирательным округам, и устанавливает гарантии, обеспечивающие свободу волеизъявления граждан республики.

В частности, закон устанавливает, что президент страны избирается на 7-летний срок.

Также говорится, что близкие родственники Президента РК, занимающие должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора до введения в действие настоящего Конституционного закона, должны подать в отставку либо освободить занимаемую должность в течение месяца со дня введения в действие настоящего Конституционного закона.

При выборах президента, депутатов Сената Парламента избранным считается кандидат:

набравший более 50% голосов избирателей (выборщиков), принявших участие в голосовании;

набравший при повторном голосовании по сравнению с другим кандидатом большее число голосов избирателей (выборщиков), принявших участие в голосовании.

Закон предусматривает Порядок и условия проведения предвыборной агитации, дебатов, определяемые Центральной избирательной комиссией, а также порядок аккредитации общественных объединений и некоммерческих организаций.

Поправки вводятся в действия в соответствии со ст. 3.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года"

В частности, документы предусматривает, что Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу Казахстана. От имени народа Казахстана право собственности осуществляет государство.

При этом осуществление права собственности государством реализуется через режим государственной собственности в интересах народа Казахстана.

Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом.

Поправки вводятся в действия в соответствии со ст. 2.

Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях"

В частности, закон дополняется новыми статьями, которые предусматривают проявление неуважения к Конституционному Суду.

Так, за неуважение к Конституционному Суду, выразившееся в неявке в Конституционный Суд без уважительных причин участников конституционного производства, иных лиц и органов, привлекаемых при рассмотрении обращения, их представителей по уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение обращения в их отсутствие представляется невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в заседании, нарушении установленных в Конституционном Суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к Конституционному Суду или судье Конституционного Суда, - предусмотрено предупреждение либо штраф в размере 20 МРП, либо административный арест на срок до пяти суток.

Кроме того, за вмешательство либо воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, также предусмотрена ответственность.

5 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов, касающихся политической и правоохранительной модернизации.