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Алихан Смаилов обратился к казахстанцам с избирательного участка

Алихан Смаилов обратился к казахстанцам с избирательного участка Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в голосовании на внеочередных выборах президента страны, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов призвал всех граждан республики прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

Алихан Смаилов обратился к казахстанцам с избирательного участка

Фото: primeminister.kz

Свой голос премьер-министр отдал на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК в Астане.

Алихан Смаилов обратился к казахстанцам с избирательного участка

Фото: primeminister.kz

Именно сегодняшний день определит, как будет развиваться наша страна в ближайшие семь лет. Мы должны проявить гражданскую активность и отдать голос за своего кандидата на пост главы государства. Свой выбор я сделал, проголосовав за мирный и сильный Казахстан, за благополучие в каждой казахстанской семье, — отметил Алихан Смаилов после голосования.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны.

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