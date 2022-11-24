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Диетолог объяснила, в каком случае мясо становится вредным

картошка Фото: pixabay
Врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова поделилась мнением о том, в каком случае мясо становится вредным для организма человека, сообщает Zakon.kz.

Вред от мяса может быть в том случае, когда его жарят в большом количестве масла, отметила специалист.

"Когда мы обваливаем его в какой-то панировке, едим с жареной картошкой, запиваем алкоголем и заедаем другой едой, насыщенной углеводами, солями и жирами", – пояснила Елена Тихомирова.

Диетолог уточнила, что разделение мяса на красное и белое условно, нельзя сказать, что одно полезнее другого. Тихомирова объяснила, что те части тела, которые активно участвовали в движении животного, к примеру бедра, содержат красное мясо, пишет Life.ru.

22 ноября российский эксперт Татьяна Мещерякова назвала продукты, которыми совершенно не стоит злоупотреблять приверженцам правильного питания.

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