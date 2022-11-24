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Законодательство РК

Когда появится новый Налоговый кодекс, сообщил Куантыров

Казахстан Налоговый кодекс разработка Фото: pixabay
При обсуждении на пленарном заседании Сената Парламента РК министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, сколько времени им потребуется на разработку нового Налогового кодекса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон РК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)" спикер Сената Маулен Ашимбаев поинтересовался у главы МНЭ РК, когда проект нового Налогового кодекса будет внесен в Парламент.

"По нацплану у нас срок – сентябрь следующего года, но в ходе обсуждения сейчас наши эксперты и зарубежные эксперты говорят, что нужно еще более длительное время, что минимум полтора года необходимо для его полнейшей разработки и доработки. Мы постараемся уложиться в сроки, но в предстоящие полгода нам нужно будет вести очень активную работу, и по этой работе мы просим вашей поддержки, чтобы этот вопрос был всесторонне решен и обсужден. Но по поручению желательно нам, чтобы он был внесен в 2024 году". Алибек Куантыров

Председатель палаты отметил, что над этим документом все должны всесторонне работать и проработать конкретно, потому что "не должна быть быстрая работа, чтобы ошибки не были допущены".

В свою очередь Маулен Ашимбаев сообщил, что нужно, чтобы со стороны Сената в рабочую группу вошли представители палаты и была проведена хорошая работа.

24 ноября Парламент принял поправки в Налоговый кодекс Казахстана.

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