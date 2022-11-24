Когда появится новый Налоговый кодекс, сообщил Куантыров
При обсуждении законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон РК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)" спикер Сената Маулен Ашимбаев поинтересовался у главы МНЭ РК, когда проект нового Налогового кодекса будет внесен в Парламент.
"По нацплану у нас срок – сентябрь следующего года, но в ходе обсуждения сейчас наши эксперты и зарубежные эксперты говорят, что нужно еще более длительное время, что минимум полтора года необходимо для его полнейшей разработки и доработки. Мы постараемся уложиться в сроки, но в предстоящие полгода нам нужно будет вести очень активную работу, и по этой работе мы просим вашей поддержки, чтобы этот вопрос был всесторонне решен и обсужден. Но по поручению желательно нам, чтобы он был внесен в 2024 году". Алибек Куантыров
Председатель палаты отметил, что над этим документом все должны всесторонне работать и проработать конкретно, потому что "не должна быть быстрая работа, чтобы ошибки не были допущены".
В свою очередь Маулен Ашимбаев сообщил, что нужно, чтобы со стороны Сената в рабочую группу вошли представители палаты и была проведена хорошая работа.
24 ноября Парламент принял поправки в Налоговый кодекс Казахстана.