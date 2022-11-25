ДЧС обратился к астанчанам из-за резкого ухудшения погоды

В связи с резким ухудшением погодных условий – метелью, сильным снегом, туманом и понижением температуры воздуха – 25 ноября ДЧС Астаны рекомендует жителям столицы воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", ожидается переменная облачность, осадки, временами – сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман.

"Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. 26 и 27 ноября ожидается понижение температуры воздуха, днем -22...-24°C, ночью -30...-32°C. РГП "Казгидромет"

В ДЧС Астаны напомнили населению, как действовать во время метели.

Если вы в здании:

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.

Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь.

Старайтесь не выходить в одиночку.

Если вы в дороге:

Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.

При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

В случае неисправности или при очень плохой видимости:

остановитесь на обочине дороги;

подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

Помните, особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

Как уберечься от обморожения: Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри.

Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают.

Щеки и подбородок можно защитить шарфом.

В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112".