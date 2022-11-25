ДЧС обратился к астанчанам из-за резкого ухудшения погоды
Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", ожидается переменная облачность, осадки, временами – сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман.
"Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. 26 и 27 ноября ожидается понижение температуры воздуха, днем -22...-24°C, ночью -30...-32°C. РГП "Казгидромет"
В ДЧС Астаны напомнили населению, как действовать во время метели.
Если вы в здании:
Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.
Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь.
Старайтесь не выходить в одиночку.
Если вы в дороге:
Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.
При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
В случае неисправности или при очень плохой видимости:
остановитесь на обочине дороги;
подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.
Помните, особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
Как уберечься от обморожения:
Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри.
Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают.
Щеки и подбородок можно защитить шарфом.
В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.
В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112".