Из аэропорта Актау массово эвакуировали людей
Как рассказали в Департаменте полиции на транспорте, письмо о заложенном в здании Международного аэропорта города Актау взрывном устройстве поступило от анонима 28 ноября в 16:48.
"На место происшествия выехали соответствующие службы. В ходе проверки территории аэропорта взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме".Пресс-служба Департамента полиции на транспорте
Оперативные службы транспортной полиции устанавливают личность анонима, который будет задержан и привлечен к ответственности.
В ведомстве предупредили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. МРП (1 МРП = 3180 тенге), либо исправительных работ или ограничения свободы до пяти лет. Также такое преступление влечет за собой уголовную ответственность сроком до пяти лет лишения свободы.
Летом подобный инцидент произошел в столичном аэропорту. 28 июля на электронную почту также пришло сообщение о взрывном устройстве. Стражи порядка выехали на место происшествия, но информация о бомбе не подтвердилась.