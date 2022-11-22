С чего начинается устойчивая система продовольствия?

В апреле этого года правительство Казахстана определило перечень инвестиционных проектов, которые в перспективе пяти-шести лет планируется реализовать с участием зарубежных инвесторов.

Пятая часть инициатив, а это более 150 проектов, касается организации в стране полной цепочки выпуска пищевой продукции: от выращивания сырья до его полной переработки.

Внимание руководства Казахстана к пищевой отрасли объясняется снижением суммарного объема продукции сельского хозяйства республики в 2021 году. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осенью прошлого года в своем Послании призывал аграриев выйти на полную самообеспеченность страны основными видами продовольственных товаров.

Это непростая задача, требующая не только серьезных инвестиций, но и внедрения инноваций на всех этапах производства продуктов питания: земледелии, переработке сырья, выпуске продукции. При этом в части земледелия необходимо, в первую очередь, ориентироваться на качественную трансформацию сельхозугодий, а не на увеличение их суммарной площади. В этой работе полезным может оказаться опыт глобальных корпораций пищевой промышленности, которые реализуют проекты, направленные на регенерацию почв, сохранение водного баланса, снижение выбросов парниковых газов, рост урожайности и охрану окружающей среды.

Одна из таких компаний – PepsiCo – в прошлом году приняла стратегию pep+ (PepsiCo Positive), направленную на устойчивое развитие и трансформацию всего бизнеса – от выращивания сырья до выпуска более полезных для потребителей и окружающей среды продуктов питания.

Устойчивое сельское хозяйство – одно из ключевых направлений pep+. В этой области компания планирует внедрить к 2030 году практики восстановительного земледелия на 3 млн гектаров, закупать 100% сельскохозяйственного сырья только из ответственных источников и оказать помощь более чем 250 тыс. сельхозработников по всему миру.

Развитие восстановительного земледелия подразумевает выращивание сельскохозяйственных культур таким образом, чтобы не наносить вреда окружающей среде (обедняя почвы или уничтожая их биоразнообразие), и улучшать жизнь фермерских хозяйств. Компания активно применяет практики, направленные на бережное отношение к почве, например, посредством смены севооборота, использования зеленых удобрений, точного земледелия, экономного полива культур, а также восполняет водные ресурсы в регионах, подверженных засухам.

"Нам важно, чтобы изменение климата не ставило под удар поставки сырья на наши производства, а выращивание сельхозкультур не несло вреда экологии. Мы сможем этого достичь, если объединим усилия и сфокусируемся на качественной трансформации сельского хозяйства, − сообщил Сильвиу Попович, главный исполнительный директор "PepsiCo Европа". − Мы продолжим тесное сотрудничество с сельхозпроизводителями, нашими поставщиками, и ускорим внедрение регенеративных практик, чтобы для фермеров они стали стандартом. Наконец пришло время цифровой революции на фермах, когда биг дата будет играть такую же важную роль, как и сельхозтехника, а технологии обеспечат устойчивый рост".

Одно из цифровых решений PepsiCo для точного земледелия называется CropTrack. Это Big Data инструмент, который собирает и сопоставляет данные, изучает источники снабжения, прогнозирует урожайность, управляет поливом, имеет функцию спутникового мониторинга. Результат внедрения CropTrack – более высокая урожайность, лучшее качество сырья, сокращение полевых расходов и эффективное использование природных ресурсов.

Внедрение новых подходов и разработок для развития сельского хозяйства – это большие инвестиции в далекое будущее, которые сложно окупить в краткосрочной перспективе. Однако это шаги, которые надо сделать сейчас для обеспечения устойчивой системы продовольствия в будущем.

Партнерский материал