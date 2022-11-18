Пять новых школ появятся в Акмолинской области

На сегодняшний день в области открыто 14 дошкольных организаций на 1115 мест. Всего создано 1393 новых места.

Продолжается строительство 7 детских садов на 1706 мест: на 140 мест в селе Тонкерис Шортандинского района; по 280 мест в селе Караоткель и в селе Коянды Целиноградского района, на 280 мест в городе Косшы, на 280 мест с нарушением речи в Кокшетау, на 280 мест в поселке Нурлыкош села Красный яр, 166 мест для маломобильных групп Кокшетау.

Для решения проблемы трехсменного обучения и дефицита ученических мест в 2022 году ведется строительство 15 объектов среднего образования.





1 сентября введена в эксплуатацию школа на 1200 мест в городе Косшы, открыта частная школа на 100 мест в городе Кокшетау.

До конца года Управлением строительства планируется сдать в эксплуатацию еще 5 школ: на 1200 мест в Косшы, на 120 мест в селе Отемис Целиноградского района, на 300 мест в селе Жибек-жолы Аршалынского района, на 392 места учебно-воспитательный комплекс в Кокшетау, дополнительный учебный корпус к школе №4 г. Акколь, сообщил заместитель руковолителя Управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов.



По информации спикера, продолжается работа по обновлению парка школьных автобусов. В этом году он пополнится в рамках заключенного лизингового соглашения на 65 автобусов, 31 из которых уже поставлен в школы. В соответствии с национальным проектом была продолжена поэтапная модернизация сельских школ. В этом году для 94 школ из средств бюджета на проведение в них капитальных и текущих ремонтов, закуп кабинетов новой модификации, обновление школьной мебели, закуп художественной литературы, обеспечение безопасности было направлено 1,8 млрд тенге.

Сообщается, что в целом в текущем году на проведение капитальных ремонтов в 11 школах было выделено 1,6 млрд тенге. Текущий ремонт проведен в 58 организациях образования на сумму более 632 млн тенге. Также продолжается работа по цифровизации системы образования. На сегодня в школах области имеется свыше 45 тыс. единиц компьютерной техники. Все школы имеют доступ к скоростному интернету. 6 школ имеют скорость от 4 до 8 Мбит/с, в 536 школах скорость интернета 8 Мбит/с и выше. В текущем году увеличена скорость интернета свыше 8 Мбит/с еще в 52 школах. 206 школ области оснащены кабинетами робототехники. В учебном процессе широко используются различные цифровые образовательные ресурсы.

Главой государства был объявлен Год детей, в этой связи образование особенных детей также не осталось в стороне. По информации Управления образования для поддержки детей с особыми образовательными потребностями в области работают 5 специальных школ-интернатов с охватом 867 детей.

Функционируют 4 психолого-медико-педагогических консультации и 20 кабинетов психолого-педагогической коррекции с охватом всех регионов области. Дети по заключению ПМПК посещают КППК в течение года, продолжительность курса реабилитации составляет не менее трех месяцев. Проводится работа по созданию условий для инклюзивного образования. В разных регионах области открыто 19 ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования.