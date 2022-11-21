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Получить ЭЦП и другие популярные услуги можно через приложение "Мобильный ЦОН"

Получить ЭЦП и другие популярные услуги можно через приложение "Мобильный ЦОН" Фото: госкорпорации "Правительство для граждан"
Новые услуги появились в приложении "Мобильный ЦОН". Теперь не обязательно идти в ЦОН за получением ЭЦП. Благодаря сервису приложения, можно связаться с оператором ЦОНа посредством видеозвонка и заказать ЭЦП, не выходя из дома.

Ранее казахстанцам, не имеющим персонального компьютера, приходилось посещать ЦОН для получения ЭЦП. По многочисленным просьбам клиентов госкорпорация внедрила возможность получения ЭЦП для физических и юридических лиц через приложение "Мобильный ЦОН".

Для этого необходимо авторизоваться в приложении и кликнуть "Услуга по видео", оператор подключится и запросит удостоверение личности и код из SMS для подписания заявки.

"С начала года к нам обратилось более 4 млн граждан за получением услуг в ЦОНе. Порядка 30% из них – это те, кто хотел получить ЭЦП, самую популярную услугу на данный момент. Поэтому для нас было важно создать доступный и удобный канал предоставления госуслуг без посещения ЦОНа. Отмечу, что сейчас через "Мобильный ЦОН" можно получить 38 услуг. Список еще будет пополняться".Председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин

В приложении появились такие популярные услуги, как выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество, дубликата технического паспорта объектов недвижимости, назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком, назначение единовременной выплаты на погребение, назначение пособия многодетной семье, назначение жилищной помощи, присвоение или продление статуса кандаса и другие.

Добавим, что при заказе платных услуг счет на оплату придет в приложения банков второго уровня. Клиент сможет моментально оплатить пошлину при заказе услуги через видеозвонок.

Кроме того, через приложение также можно забронировать посещение в ЦОН, получить талон электронной очереди, найти расположение интересующего ЦОНа и ознакомиться с актуальными вопросами. Госкорпорация работает над расширением списка доступных услуг и ожидает, что приложение позволит уменьшить поток посетителей в ЦОНы.

Отметим, что порядка 68 тыс. пользователей установили "Мобильный ЦОН". Приложение доступно к скачиванию в Google Play и App Store.

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