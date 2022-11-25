Какие фильмы в Казахстане признают национальными
В частности, правила дополняются пунктом о том, что для признания фильма национальным, получивший государственную поддержку в виде финансирования национального фильма, заявитель должен представить в МКС соответствующие документы в течение 30 календарных дней после сдачи фильма в Государственный фонд фильмов.
В заявлении указывается следующая информация:
название фильма;
страна производства фильма, студия - производитель фильма;
год производства фильма, продюсеры фильма;
формат фильма, хронометраж фильма;
количество серий фильма, жанр фильма;
возрастная категория фильма;
авторы фильма (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор постановщик, художник-постановщик, автор музыкального произведения) с приложением копии их документов, удостоверяющих личность;
язык фильма, языки дубляжа либо субтитров, либо закадрового перевода фильма (при их наличии);
реквизиты заявителя (юридический адрес, для юридического лица - бизнес-идентификационный номер; для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя – индивидуальный идентификационный номер) и т.д.
Фильм признается национальным при совокупности следующих оснований:
если фильм отражает события национальной истории, современной жизни Казахстана, посвящен общечеловеческим гуманитарным, социальным и нравственным проблемам, событиям мировой истории, имеющим социально-культурное значение для страны, или может способствовать укреплению имиджа и авторитета республики на международном уровне;
при производстве, распространении и показе фильмов не менее 70% общего объема работ по смете осуществляют субъекты кинематографической деятельности, зарегистрированные на территории РК;
продюсерами фильма являются гражданин РК или юридическое лицо, зарегистрированное на территории республики;
в состав авторов фильма (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик, художник-постановщик, автор музыкального произведения) входят не более чем 50% лиц, не являющихся гражданами РК.
Как следует из документа, фильм, снятый совместно с иностранными субъектами кинематографической деятельности, также может быть признан национальным.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 декабря.