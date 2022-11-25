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Какие фильмы в Казахстане признают национальными

какие фильмы будут признаны национальными в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и спорта подготовило изменения и дополнения в Правила признания фильма национальным и выдачи удостоверения национального фильма, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополняются пунктом о том, что для признания фильма национальным, получивший государственную поддержку в виде финансирования национального фильма, заявитель должен представить в МКС соответствующие документы в течение 30 календарных дней после сдачи фильма в Государственный фонд фильмов.

В заявлении указывается следующая информация:

  • название фильма;

  • страна производства фильма, студия - производитель фильма;

  • год производства фильма, продюсеры фильма;

  • формат фильма, хронометраж фильма;

  • количество серий фильма, жанр фильма;

  • возрастная категория фильма;

  • авторы фильма (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор постановщик, художник-постановщик, автор музыкального произведения) с приложением копии их документов, удостоверяющих личность;

  • язык фильма, языки дубляжа либо субтитров, либо закадрового перевода фильма (при их наличии);

  • реквизиты заявителя (юридический адрес, для юридического лица - бизнес-идентификационный номер; для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя – индивидуальный идентификационный номер) и т.д.

Фильм признается национальным при совокупности следующих оснований:

  • если фильм отражает события национальной истории, современной жизни Казахстана, посвящен общечеловеческим гуманитарным, социальным и нравственным проблемам, событиям мировой истории, имеющим социально-культурное значение для страны, или может способствовать укреплению имиджа и авторитета республики на международном уровне;

  • при производстве, распространении и показе фильмов не менее 70% общего объема работ по смете осуществляют субъекты кинематографической деятельности, зарегистрированные на территории РК;

  • продюсерами фильма являются гражданин РК или юридическое лицо, зарегистрированное на территории республики;

  • в состав авторов фильма (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик, художник-постановщик, автор музыкального произведения) входят не более чем 50% лиц, не являющихся гражданами РК.

Как следует из документа, фильм, снятый совместно с иностранными субъектами кинематографической деятельности, также может быть признан национальным.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 декабря.

Лариса Черненко
Открытые НПА МКС РК Казахстан
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