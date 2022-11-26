В Актюбинской области организовали финпирамиду под видом автоломбарда
В сообщении ведомства отмечено, что организаторы обещали вкладчикам выкупить их автотранспортные средства выше рыночной цены. Однако автомобили продавались третьим лицам ниже цены рынка в два и более раза, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых "клиентов".
В результате проведенной спецоперации в Актюбинской области были задержаны два организатора финансовой пирамиды и другие лица, подозреваемые в причастности к данной противозаконной деятельности.
Также отмечено, что в ходе обысков изъяты оргтехника, документация, касающаяся незаконной деятельности ТОО, литература религиозного характера, банковские карты, электронные носители памяти и сотовые телефоны.
В настоящее время подозреваемые руководители пирамиды с санкции суда арестованы, добавили в полиции.
24 ноября стало известно, что организатор финпирамиды в Акмолинской области получила условный срок.