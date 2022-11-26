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Глава упрздрава Алматинской области посетил пострадавших в ДТП школьников

Глава УЗ Алматинской области посетил пострадавших в ДТП детей Фото: пресс-служба УЗ Алматинской области
26 ноября руководитель управления здравоохранения Алматинской области Умирзак Ниязбеков посетил Алматинскую региональную детскую клиническую больницу и ознакомился с состоянием детей, пострадавших в ДТП, сообщает Zakon.kz.

По оценке врачей, трое детей в возрасте девяти, 10, 12 лет находятся в тяжелом состоянии, один ребенок – в состоянии средней степени тяжести.

"На сегодняшний день трое детей, пострадавших в ДТП, находятся в тяжелом состоянии. Они получают лечение в отделении интенсивной терапии. 13-летняя девочка находится в состоянии средней тяжести. Она проходит лечение в травматологическом отделении больницы. Дети находятся на контроле со стороны управления, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Больница обеспечена необходимыми лекарствами".Умирзак Ниязбеков

В Алматинской области на трассе республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск на платном переезде при ДТП пострадали пятеро детей в возрасте девяти-двенадцати лет.

Четверых пострадавших школьников доставили в Алматинскую региональную детскую клиническую больницу. На данный момент четверо детей находятся в больнице под наблюдением врачей, одному ученику оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

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