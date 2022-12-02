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Облитая кипятком женщина рассказала подробности конфликта в алматинском общежитии

Женщину облили кипятком на кухне общежития, подробности Фото: скриншот видео
Женщина, облитая кипятком на кухне общежития в Алматы, рассказала подробности инцидента, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшая дала комментарий Первому каналу "Евразия ". Она говорит, что попросила соседку освободить место на плите, как вдруг та выплеснула на нее кипящую воду из ковша. Конфликт произошел на днях. Видео с камеры опубликовано здесь.

"Я говорю: "тате, можете убрать кастрюлю?". Не знаю, что она там варила. Женщина на свободе (...) Я хочу, чтобы она ответила за все, за все, понимаете?" – прокомментировала пострадавшая по имени Анар.

По данным телеканала, у женщины ожоги второй степени. Теперь ей предстоит долгое восстановление. Она мать-одиночка, воспитывающая полуторагодовалую дочь. Официально нигде не трудоустроена.

Женщина написала заявление в полицию, начато расследование.

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