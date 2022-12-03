Цена газа на европейской бирже в ноябре снизилась на 8,3 процента

Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, средняя цена газа опустилась до 1260 долларов за тыcячу кубов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Прайм, средняя расчетная цена газовых фьючерсов с поставкой в ближайшем месяце в Европе снижается третий месяц подряд. В ноябре она опустилась еще на 8,3% в месячном выражении, примерно до 1262,8 доллара за тысячу кубометров.

К слову, аналогичный показатель в сентябре составил 2093 доллара (-14,6% в месячном выражении), а в октябре – 1377,2 доллара (-34,2%).

По наблюдениям экспертов, почти весь ноябрь газовые котировки колебались в диапазоне 1035-1400 долларов за тысячу кубометров. Но в последние дни осени – с приходом в Европу холодов и ослаблением выработки электроэнергии из ветра – цены пошли вверх.

Стоимость газа 30 ноября впервые с середины октября в ходе торгов преодолевала отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров. Уже на следующий день котировки подскакивали почти до 1780 долларов.

Следом выросла цена на рынке спот. Как следует из данных биржи EEX, стоимость контракта с поставкой "на день вперед" 1 декабря увеличилась почти до 1500 долларов, а это самый высокий показатель за пять недель.

Так, цены на газ в регионе заметно выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1 тыс. долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году.





"В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Затем цены снизились и в апреле-мае были стабильны у отметки в 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200-1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений", – поясняется в сообщении.

Отмечается, что такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.