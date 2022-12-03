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Цена газа на европейской бирже в ноябре снизилась на 8,3 процента

стоимость газа снижается Фото: pexels
Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, средняя цена газа опустилась до 1260 долларов за тыcячу кубов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Прайм, средняя расчетная цена газовых фьючерсов с поставкой в ближайшем месяце в Европе снижается третий месяц подряд. В ноябре она опустилась еще на 8,3% в месячном выражении, примерно до 1262,8 доллара за тысячу кубометров. 

К слову, аналогичный показатель в сентябре составил 2093 доллара (-14,6% в месячном выражении), а в октябре – 1377,2 доллара (-34,2%).

По наблюдениям экспертов, почти весь ноябрь газовые котировки колебались в диапазоне 1035-1400 долларов за тысячу кубометров. Но в последние дни осени – с приходом в Европу холодов и ослаблением выработки электроэнергии из ветра – цены пошли вверх.

Стоимость газа 30 ноября впервые с середины октября в ходе торгов преодолевала отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров. Уже на следующий день котировки подскакивали почти до 1780 долларов.

Следом выросла цена на рынке спот. Как следует из данных биржи EEX, стоимость контракта с поставкой "на день вперед" 1 декабря увеличилась почти до 1500 долларов, а это самый высокий показатель за пять недель.

Так, цены на газ в регионе заметно выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1 тыс. долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году.


"В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Затем цены снизились и в апреле-мае были стабильны у отметки в 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200-1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений", – поясняется в сообщении.

Отмечается, что такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

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