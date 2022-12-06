Трехлетняя девочка умерла после операции по удалению аденоидов в ЗКО

В Западно-Казахстанской области мама трехлетней девочки, скончавшейся вскоре после операции по удалению аденоидов, винит в произошедшем медиков. Специалисты приводят свои доводы и говорят, что риск существует при любом вмешательстве, сообщает Zakon.kz.

У маленькой Айназ был синдром Дауна, но других проблем со здоровьем до появления одышки у нее не наблюдалось, говорит в комментарии каналу "Астана" мама Айдана Мухамбетиярова. Трехлетнему ребенку поставили диагноз "хронический тонзиллит" и отправили на удаление аденоидов. На первый взгляд, операция прошла успешно, но к вечеру малышка вдруг стала беспокойной.

"Пригласили из реанимации медсестру. Она пришла, но не могла поставить катетер. У ребенка похолодела ручка, и тогда позвали вторую медсестру. Та сразу стала вызывать врачей, пояснив, что ребенок тяжелый, уже началась одышка. Говорила: "Ребенок страдает, срочно везите его в реанимацию, катетер здесь уже не поможет". Но первая медсестра ее не слушала и все пыталась поставить катетер". Мама девочки Айдана Мухамбетиярова

Это был выходной день. Мама девочки говорит, что, возможно поэтому, врачи пришли не сразу. С ее слов, малышка мучилась 12 часов.

"Врачи пришли только вечером, когда ребенок был в очень тяжелом состоянии. Глядя на пульс, они стали подавать друг другу знаки, затем увезли дочку в реанимацию. Потом вызвали меня в кабинет и сообщили, что не могли спасти моего ребенка. Принесли соболезнования. Но я считаю, что виной всему халатность врачей. После операции не ухаживали за моей девочкой должным образом". Айдана Мухамбетиярова

Врачи рассказали, что во время подготовки к операции никаких проблем со здоровьем у ребенка не было. После операции состояние девочки сочли удовлетворительным. Все показатели были в норме.

"Ребенок умер, и на вскрытии, которое было после проведено, было выявлено, что у девочки был порок сердца и пневмония. Любая операция – это высокий риск, тем более для маленьких детей, у которых есть фоновые заболевания. Мы всем отделением скорбим и сопереживаем родителям".

Врач-отоларинголог Орынбек Жубанов

Правоохранительные органы начали расследование по данному происшествию. Полицейские выясняют, насколько профессионально врачи выполняли свои обязанности. В семье маленькой девочки Айназ говорят, что будут добиваться наказания виновных.

Ранее сообщалось, что в Алматинской региональной клинической больнице в ночь с 6 на 7 октября трехлетняя девочка скончалась от геморрагического инсульта. После обвинений со стороны матери в прокуратуре Енбекшиказахского района подтвердили, что к смерти ребенка привела врачебная халатность.

