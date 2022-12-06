ДТП на Кульджинском тракте: погибла девушка-пассажир

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 5 декабря на Кульджинском тракте в Алматинской области. На повороте в поселок Кызылту столкнулись два автомобиля марок ВАЗ-2115 и Hyundai Accent, передает корреспондент Zakon.kz.





Фото: Zakon.kz



ВАЗ-2115 двигался в восточном направлении, в сторону области. А Hyundai Accent ехал в западном направлении, в сторону Алматы.





Фото: Zakon.kz



Около поворота на Кызылту водитель ВАЗ-2115, не соблюдая скоростной режим, на скользкой дороге не справился с управлением. Автомобиль выбросило на полосу встречного движения и развернуло поперек.





Фото: Zakon.kz



В этот момент навстречу на скорости двигался автомобиль Hyundai Accent. На полном ходу он протаранил бок ВАЗ-2115. После этого ВАЗ-2115 отбросило на свою полосу, а Hyundai Accent из-за столкновения вылетел в кювет.





Фото: Zakon.kz



В результате ДТП погибла девушка-пассажир, жена водителя автомобиля ВАЗ-2115. Она скончалась на месте до приезда медиков.





Фото: Zakon.kz



В этом ДТП пострадали два водителя и пассажиры. Их госпитализировали.





Фото: Zakon.kz



Ведется следствие.

23 ноября произошло смертельное ДТП в Алматинской области. Скончались водитель и трое пассажиров.









