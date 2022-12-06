ДТП на Кульджинском тракте: погибла девушка-пассажир
Фото: Zakon.kz
ВАЗ-2115 двигался в восточном направлении, в сторону области. А Hyundai Accent ехал в западном направлении, в сторону Алматы.
Фото: Zakon.kz
Около поворота на Кызылту водитель ВАЗ-2115, не соблюдая скоростной режим, на скользкой дороге не справился с управлением. Автомобиль выбросило на полосу встречного движения и развернуло поперек.
Фото: Zakon.kz
В этот момент навстречу на скорости двигался автомобиль Hyundai Accent. На полном ходу он протаранил бок ВАЗ-2115. После этого ВАЗ-2115 отбросило на свою полосу, а Hyundai Accent из-за столкновения вылетел в кювет.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП погибла девушка-пассажир, жена водителя автомобиля ВАЗ-2115. Она скончалась на месте до приезда медиков.
Фото: Zakon.kz
В этом ДТП пострадали два водителя и пассажиры. Их госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Ведется следствие.
23 ноября произошло смертельное ДТП в Алматинской области. Скончались водитель и трое пассажиров.