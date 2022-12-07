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Полиция Сан-Франциско отказалась от робокопов с летальным оружием

смертельный робот в США Фото: pixabay
6 декабря городской совет проголосовал за приостановку спорного новшества, позволяющего полиции применять потенциально смертоносных роботов с дистанционным управлением, через неделю после его утверждения, сообщает Zakon.kz.

Члены совета отменили свое решение о вооружении существующих полицейских роботов летальным оружием после того, как столкнулись с общественным резонансом по всей стране, сообщает New York Post.

5 декабря протестующие собрались у мэрии, чтобы помешать полиции получить доступ к "роботам-убийцам".

Полицейские собирались использовать 17 роботов во время арестов, опасных инцидентов и при "проверке подозрительных устройств".

Ранее перед утверждением новшества члены совета внесли в него поправки и уточнили, что только высокопоставленные офицеры будут иметь право управлять вооруженными роботами, и что роботы будут использоваться только после того, как полицейские попытаются применить альтернативные варианты или другие тактики разрешения инцидентов.

Тем не менее полицейским разрешили использовать роботов без оружия вместо живых людей для проверки потенциально опасных ситуаций.

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