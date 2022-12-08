В Алматы появится новый автобусный маршрут

8 декабря о новом автобусном маршруте рассказал на встрече с жителями Медеуского района аким Алматы Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

По словам акима, для обновления 9 маршрутов закуплен 101 новый автобус.

"На сегодня по 4 маршрутам обновлен подвижной состав: №69 – 18 автобусов, №201 – 24 автобуса, №12 – 16 автобусов, №71 – 10 автобусов. Еще 5 охватят до конца года: №5, 5а, 5б, 5в – 8 автобусов и №205 – 25 автобусов". Ерболат Досаев

Аким уточнил, что дополнительно запущен маршрут №100 – 34 автобуса.

В следующем году еще один новый маршрут пройдет от ул. Калдаякова до С/Т "Геолог".

Также Досаев заявил, что в 2022 году проведен средний ремонт дорог по 28 улицам протяженностью 27,2 км.

Кроме того, построены тротуары по 12 улицам протяженностью 18,1 км.

"В следующем году проведут средний ремонт дорог по 39 улицам протяженностью 55,5 км и обустроят тротуары по 22 улицам протяженностью 28,5 км". Ерболат Досаев

До конца года, как уточнил аким, будут завершены работы по освещению 20 улиц. Полный охват освещения улиц Медеуского района завершится до конца 2025 года – 86 улиц.

3 ноября аким Алматы рассказал, что 30 минут простоял на остановке в ожидании автобуса.

