Свидетельница убийства врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова выступила в суде

Свидетели по делу о застреленном гастроэнтерологе 9 декабря на процессе в Алматы рассказали, где подсудимый раздобыл ружье и почему ему разрешил переночевать на автосоянке водитель онлайн-такси. В суде выступила и свидетельница убийства, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, предполагаемого преступника занесли в зал на носилках. Адвокат заявил, что его подзащитный не в состоянии сидеть. Тем более то, что рассказывали свидетели, подсудимого вряд ли бы обнадежило. Тогжан Калидолдина тем утром выезжала со стоянки и услышала хлопок. Девушка рассказывает: когда увидела мужчину с окровавленным лицом, попыталась помочь. Но внезапно появился неизвестный в капюшоне с оружием в руках.



Тогжан Калидолдина, свидетель: – Он не поворачивался ко мне лицом, я видела только его спину и 3/4. Так как он был в капюшоне, его лица не было видно. Он перезарядил ружье, которое у него было в руках. Я была обескуражена тем, что я вижу. Я не понимаю, что происходит. Он поднял ружье и выстрелил ему в лицо. Я уже не видела, ушел он или нет. Я стала звонить «102» и вызывать полицию.

Судя по всему, подсудимый готовился к убийству основательно. За день до преступления он встретился с владельцем оружия и предложил ему 350 тысяч тенге за охотничье ружье. Якобы мулла посоветовал класть оружие под кровать в лечебных целях. Но разговор не получился. Услышав отказ, мужчина схватил ружье и ушел. В дело случайно был втянут даже таксист. В тот вечер последний клиент предложил Дархану Киштаеву 10 тысяч тенге за поездку. А затем еще 30 тысяч за разрешение переночевать в машине на той самой стоянке, где и произошло убийство. Свое согласие он объяснил нехваткой денег.

Дархан Киштаев, свидетель: – Почему я так сделал? Мне нужно было заплатить кредит за машину. Тем более у меня установлен GPS: если он захочет угнать машину, я ее все равно найду. Утром я приехал, машина на том же месте. Я взял ключи и уехал на работу. Вечером в Telegram-канале я увидел мужчину с оружием. Узнал его и побежал к машине. Открыл машину, на заднем сидении – сумка. Там были договоры, патроны. В подлокотнике – пистолет.

В начале апреля алматинцев потрясло убийство гастроэнтеролога. Мужчина застрелил Юрия Шумкова из охотничьего ружья на автостоянке в центре города. Он попал прямо в голову жертвы. Позже стало известно, на такое преступление пациент решился из отчаяния. Якобы во время зондирования Юрий Шумков травмировал ему гортань. Сожалеет ли подсудимый о содеянном, пока неясно. К слову, сегодня он извинился перед таксистом, которого просил о помощи.

