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Инфляция, курс, цифровой тенге, санкции: МВФ оценил действия Нацбанка Казахстана

Инфляция, курс, цифровой тенге, санкции: МВФ оценил действия Нацбанка Казахстана Фото: Zakon.kz
Национальным банком Казахстана (НБК) совместно с правительством предпринят комплекс мер по сохранению макроэкономической стабильности и поддержке экономики. Об этом говорится в опубликованном Международным валютным фондом (МВФ) отчете персонала по итогам консультаций, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Нацбанке, консультации состоялись с 22 сентября по 5 октября 2022 года.

"Своевременно принятые меры и значительные объемы внешних резервов Казахстана способствовали абсорбированию внешних шоков, включая последствия ситуации в Украине. Миссия МВФ положительно оценила приверженность Национального банка гибкости обменного курса. Рекомендуется продолжить режим инфляционного таргетирования. Следует постепенно отказаться от выполнения несвойственных Национальному банку задач и обеспечить укрепление его независимости".Пресс-служба НБК

Как считают в Международном валютном фонде, введение цифровой валюты центрального банка (CBDC) может обеспечить значительные преимущества и потребует регулярной оценки потенциальных рисков.

По оценке МВФ, банковский сектор успешно справился с последствиями международных санкций.

"Дана положительная оценка усилению финансового регулирования. Отмечается, что банки имеют высокий уровень капитала, а долларизация депозитов продолжает снижаться. Введение регулярных обзоров качества активов и надзорных стресс-тестов является важным шагом на пути к рациональной практике управления рисками и снижению риска банковских кризисов".Пресс-служба НБК

Для обеспечения экономической устойчивости МВФ рекомендует уделить особое внимание совершенствованию государственного управления, диверсификации экономики и повышению роли частного сектора.

"Бюджетное правило, вступающее в силу в 2023 году, будет содействовать проведению взвешенной и более контрциклической налогово-бюджетной политики. Последовательная бюджетная консолидация в 2023 году должна способствовать сдерживанию инфляции и поддержанию внешних буферов при сохранении необходимых социальных расходов".Пресс-служба НБК

12 декабря 2022 года председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов на расширенном заседании правительства озвучил прогноз по инфляции до конца года.

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