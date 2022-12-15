Инфляция, курс, цифровой тенге, санкции: МВФ оценил действия Нацбанка Казахстана
Как уточнили в Нацбанке, консультации состоялись с 22 сентября по 5 октября 2022 года.
"Своевременно принятые меры и значительные объемы внешних резервов Казахстана способствовали абсорбированию внешних шоков, включая последствия ситуации в Украине. Миссия МВФ положительно оценила приверженность Национального банка гибкости обменного курса. Рекомендуется продолжить режим инфляционного таргетирования. Следует постепенно отказаться от выполнения несвойственных Национальному банку задач и обеспечить укрепление его независимости".Пресс-служба НБК
Как считают в Международном валютном фонде, введение цифровой валюты центрального банка (CBDC) может обеспечить значительные преимущества и потребует регулярной оценки потенциальных рисков.
По оценке МВФ, банковский сектор успешно справился с последствиями международных санкций.
"Дана положительная оценка усилению финансового регулирования. Отмечается, что банки имеют высокий уровень капитала, а долларизация депозитов продолжает снижаться. Введение регулярных обзоров качества активов и надзорных стресс-тестов является важным шагом на пути к рациональной практике управления рисками и снижению риска банковских кризисов".Пресс-служба НБК
Для обеспечения экономической устойчивости МВФ рекомендует уделить особое внимание совершенствованию государственного управления, диверсификации экономики и повышению роли частного сектора.
"Бюджетное правило, вступающее в силу в 2023 году, будет содействовать проведению взвешенной и более контрциклической налогово-бюджетной политики. Последовательная бюджетная консолидация в 2023 году должна способствовать сдерживанию инфляции и поддержанию внешних буферов при сохранении необходимых социальных расходов".Пресс-служба НБК
12 декабря 2022 года председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов на расширенном заседании правительства озвучил прогноз по инфляции до конца года.