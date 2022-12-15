Ильин о критике Токаева: Мы должны сделать выводы

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в кулуарах Сената 15 декабря заявил, что в ведомстве сделают выводы по ситуации, произошедшей в Экибастузе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЧС согласился с ранее озвученной критикой.

"То, что министерство подверглось критике со стороны главы государства, что недоработали, я абсолютно с этим согласен. Потому что совершенству нет предела, и мы должны сделать из этого выводы, проработать алгоритм действий наших подразделений и смежных ведомств для того, чтобы в дальнейшем оперативно решать вопросы, чтобы не было таких длительных сроков ликвидации ЧС". Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

Также у министра спросили, что он думает о словах первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, который заявил, что "вселенской катастрофы в Экибастузе не было".

"Я не имею права оценивать вышестоящего руководителя, но скажу за наше министерство. Любая чрезвычайная ситуация, будь даже незначительная, которая происходит на территории Казахстана, имеет право быть освещенной вами, и это обязанность нашего министерства отреагировать на ЧС, что было и сделано". Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.