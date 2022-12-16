В Лондоне при давке пострадали 10 человек, пытаясь прорваться на концерт певца

Фото: pixabay

Десять человек получили травмы во время давки в очереди на концерт в Лондоне 15 декабря, четверо из них серьезно ранены, сообщает Zakon.kz.

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