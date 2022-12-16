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В Лондоне при давке пострадали 10 человек, пытаясь прорваться на концерт певца

В Лондоне пострадали люди при давке Фото: pixabay
Десять человек получили травмы во время давки в очереди на концерт в Лондоне 15 декабря, четверо из них серьезно ранены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, информацию о пострадавших предоставил Скотленд-Ярд.

"Скорая помощь доставила в больницу восемь человек, четверо из них находятся в критическом состоянии. Лондонская служба скорой помощи оказала помощь двум другим менее серьезно раненым на месте происшествия", – сообщила полиция.

Около трех тысяч человек пытались прорваться на территорию концертного зала O2 Academy Brixton, где проходил концерт нигерийского певца Асаке, отметило издание "Сан" со ссылкой на представителя площадки. 

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Лариса Черненко
Лондон
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