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Законодательство РК

В Павлодаре задержали подростка с ружьем

задержание Фото: polisia.kz
В Павлодаре полицейские задержали 17-летнего парня. У него было с собой гладкоствольное одноствольное пятизарядное ружье МЦ-21-12. При этом ружье было в незачехленном виде. Инцидент произошел 29 декабря в 02:52, сообщает Zakon.kz.

Рядом с несовершеннолетним был его пьяный отец. Он является владельцем изъятого оружия. Мужчине принадлежало еще одно ружье ИЖ-58.

В отношении 46-летнего владельца оружия за нарушение правил ношения оружия возбуждено административное производство по ст. 484 КоАП РК, наложен штраф в размере 10 МРП.


мужчина

Фото: polisia.kz


У мужчины изъяли два ружья. Оказалось, что аннулировано действие разрешения на хранение и ношение гражданского оружия. За то, что мужчина находился в общественном месте в алкогольном опьянении, наложен штраф в размере 5 МРП.

15 декабря у жителя Актобе дома нашли арсенал оружия. 

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Ирина Лукичева
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