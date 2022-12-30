Российского шахматиста попросили переодеть футболку с цитатой Месси на ЧМ в Алматы

Российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему не разрешили сыграть партию на ЧМ по шахматному блицу в Алматы. Организаторы заставили его переодеться и вынесли ему предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.ru, на Непомнящем была футболка с надписью на испанском языке в цветах флага Аргентины: "Че уставился, придурок? Иди отсюда". Эти слова Месси адресовал нидерландскому футболисту Вауту Вегорсту после четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре.

Непомнящий назвал дресс-код на турнире "странным" и сказал, что правила должны учитывать комфорт игроков, сказал Непомнящий в эфире NRK.

28 декабря иранская шахматистка Сара Хадем выступила на турнире в Алматы без хиджаба.