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Российского шахматиста попросили переодеть футболку с цитатой Месси на ЧМ в Алматы

Ян Непомнящий, футболка, цитата, Месси Фото: Instagram/lachesisq
Российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему не разрешили сыграть партию на ЧМ по шахматному блицу в Алматы. Организаторы заставили его переодеться и вынесли ему предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.ru, на Непомнящем была футболка с надписью на испанском языке в цветах флага Аргентины: "Че уставился, придурок? Иди отсюда". Эти слова Месси адресовал нидерландскому футболисту Вауту Вегорсту после четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре.

Непомнящий назвал дресс-код на турнире "странным" и сказал, что правила должны учитывать комфорт игроков, сказал Непомнящий в эфире NRK.

28 декабря иранская шахматистка Сара Хадем выступила на турнире в Алматы без хиджаба.

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