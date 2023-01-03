В Акмолинской и Жамбылской областях закрыто несколько участков трасс

В Акмолинской и Жамбылской областях закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, с 18:30 в связи с ухудшением погодных условий, ограничением видимости и метелью закрыто движение на участке автодороге республиканского значения Астана – Ерейментау – Шидерты, 16-200 км.





В Жамбылской области тоже плохая видимость, сильная метель и ураганный ветер с порывами до 50 м/с.

"Закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог областного значения Б. Момышулы – Колтоган – Кошкарата – Кызтоган (с 27 по 76 км), Куюк-Карабастау – Каратау – Жанатас – Саудакент (с 107 по 149 км), республиканского значения на участке Тараз – Шымкент с 534 по 593 км". Пресс-служба ДЧС Жамбылской области

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.