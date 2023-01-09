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Грипп или ОРВИ: педиатр рассказала об опасных симптомах простудных заболеваний у детей

Что делать, если ребенок заболел гриппом рассказала алматинский педиатр Фото: pixabay
Как распознать болезнь, куда обратиться за помощью и какие меры применять для облегчения состояния малыша, рассказала Zakon.kz заведующая отделением педиатрии Городской поликлиники N36 Алматы Динара Кайпова.
"Первые проявления гриппа нередко путают с дебютом других респираторных инфекций. Симптомы, выраженность проявлений зависят от степени тяжести болезни, возраста и состояния иммунитета ребенка. Инкубационный период гриппа составляет от нескольких часов до 3-х суток. Первые симптомы гриппа это: резкое повышение температуры, ребенок мерзнет, жалуется на озноб, отказывается от пищи. Кроме того, быстро меняется психическое состояние ребенка: родители могут заметить вялость, апатию или наоборот, раздражение и повышенную возбудимость”.Заведующая отделением педиатрии Городской поликлиники N36 Алматы Динара Кайпова.

По словам специалиста именно эти признаки отличают грипп от дебюта других ОРВИ, при которых сначала появляются боль в горле, отек, заложенность и выделения из носа. И лишь потом поднимается температура до 38-38,5℃, а интоксикация выражена в меньшей степени.

"Грипп вызывает сильную интоксикацию, которая тяжело переносится маленькими пациентами. Она связана с циркуляцией в крови фрагментов вируса и разрушенных клеток хозяина".Заведующая отделением педиатрии Городской поликлиники N36 Алматы Динара Кайпова.

При тяжелой форме гриппа температура тела может превысить 40℃. Ребенок тяжело переносит это состояние, возможны даже эпизоды помрачения сознания, галлюцинации и фебрильные судороги. Но даже при легком и среднетяжелом течении лихорадка остается до 3-4 дней даже на фоне приема жаропонижающих средств. Затем температура "отступает". Однако насморк с кашелем могут сохраняться до 7-10 дней.

“Перенесенный грипп гарантирует формирование иммунитета от определенного штамма вируса. Если ребенок заболел повторно, скорее всего, причиной будет другой возбудитель – парагрипп, РС-вирус, аденовирус”. Заведующая отделением педиатрии Городской поликлиники N36 Алматы Динара Кайпова.

Как отмечает специалист даже легкое течение болезни требует лечения гриппа у детей до 3 лет только под контролем педиатра. Она утверждает, что лучше относиться к любой респираторной инфекции, как к очень заразной и опасной для ребенка, чем пускать ситуацию "на самотек", рискуя его здоровьем, так как могут развиться осложнения.

"Вирус гриппа разрушает эпителий дыхательных путей и ослабляет иммунитет. Около 90% осложнений связано именно с развитием пневмонии". Заведующая отделением педиатрии Городской поликлиники N36 Алматы Динара Кайпова.

На втором месте по частоте осложнений – это другие инфекционно-воспалительные заболевания: гнойный ринит, гнойный синусит, ангина, гнойный менингит и пиелонефрит.

Эти осложнения развиваются с течением времени, но существуют и состояния, которые могут угрожать ребенку в первые дни болезни. Они связаны с действием вирусных токсинов на нервную и сердечно-сосудистую систему, которые вызывают отек мозга, отек легких, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, интерстициальная пневмония (воспаление соединительной ткани легких), энцефалит, синдром Рея (острая печеночная недостаточность с поражением головного мозга), а также синдром Уотерхауза-Фридериксена (недостаточность надпочечников).

В заключении, Динара Кайпова подчеркнула, что при возникновении у ребенка симптомов острой респираторной вирусной инфекции необходимо обратиться к педиатру, который оценит состояние ребенка. При необходимости врач выдаст направление в стационар для дообследования и круглосуточного наблюдения за малышом. 

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