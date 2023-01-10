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Законодательство РК

Актюбинец поджег фуру, чтобы скрыть кражу техники

товар Фото: polisia.kz
Актюбинец пытался завладеть дорогостоящим товаром, поджег арендованную фуру, на которой занимался грузоперевозками. Как рассказали в полиции, 34-летний мужчина инсценировал пожар, сообщает Zakon.kz.

В конце прошлого года мужчина загрузил товар в Алматы с последующей доставкой в Москву. Приехав в Актобе, он решил завладеть предметами, которые были внутри фуры.  

3 января подозреваемый разгрузил часть товара (около 70%) у своего родственника в поселке Маржанбулак. Потом он выехал на трассу Самара – Шымкент. В 40 км от поселка он поджег прицеп фуры с остатком товара. 

Владелец товара пояснил, что в грузовой автомашине находился товар на 146 млн тенге. Это электроника, аксессуары на мобильные телефоны, зарядки, пауэрбанки и автомагнитолы. 

Проводится досудебное расследование по статье 190 ч. 4 УК РК “Мошенничество”.

11 ноября 2022 года в Жаркенте парень поджег дом девушки из-за ревности. Предварительный ущерб составил 25 млн тенге.

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