Доллар немного подорожал на торгах 16 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,69 тенге, повысившись на 0,40 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 68,96 тенге (+0,38).



Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 501,21 тенге, рубля – 6,89 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,5-465 тенге, евро – по 499-505 тенге, российские рубли – по 6,55-6,8 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 16 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 1,27%, до 84,20 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 1,49%, до 78,92 долларов за баррель.

