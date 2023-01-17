Спасатели напомнили павлодарцам о мерах безопасности при купании на Крещение

Спасатели напомнили павлодарцам о мерах безопасности при купании во время православного праздника Крещение Господне, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Павлодарской области, на сегодняшний день местными исполнительными органами по области определены 13 мест для купания: Павлодар – 2; Экибастуз – 1, Аксу – 1; район Тереңкөл – 4; Баянаульский, Железинский, Иртышский, Павлодарский и Щербактинский районы – по 1.



Отмечается, что в Актогайском, Аққулы, Майском и Успенском районах места купания не планируются.

Между тем спасатели напомнили верующим о мерах безопасности при купании:

Окунаться можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и врачи скорой помощи;

перед этим необходимо сделать разминку, разогреть тело;

к проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легко снимаемой обуви;

нельзя допускать, чтобы на небольшом участке льда одновременно находилось более 20 человек;

окунаться лучше всего по шею, не замочив головы, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;

нельзя нырять в воду непосредственно со льда;

выезд автомашин на лед водоема категорически запрещен;

не употреблять алкоголь. Купание детей допускается только с родителями;

после омовения разтереться махровым полотенцем, выпить горячий чай;

не рекомендуется окунаться людям с хроническими заболеваниями;

при чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.

Ранее врачи предупредили, что купание на Крещение в проруби может спровоцировать проблемы с органами дыхания и системой кровообращения.

