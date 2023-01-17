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Спасатели напомнили павлодарцам о мерах безопасности при купании на Крещение

зима, Крещение Фото: pixabay
Спасатели напомнили павлодарцам о мерах безопасности при купании во время православного праздника Крещение Господне, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Павлодарской области, на сегодняшний день местными исполнительными органами по области определены 13 мест для купания: Павлодар – 2; Экибастуз – 1, Аксу – 1; район Тереңкөл – 4; Баянаульский, Железинский, Иртышский, Павлодарский и Щербактинский районы – по 1.

Отмечается, что в Актогайском, Аққулы, Майском и Успенском районах места купания не планируются.

Между тем спасатели напомнили верующим о мерах безопасности при купании:

  • Окунаться можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и врачи скорой помощи;
  • перед этим необходимо сделать разминку, разогреть тело;
  • к проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легко снимаемой обуви;
  • нельзя допускать, чтобы на небольшом участке льда одновременно находилось более 20 человек;
  • окунаться лучше всего по шею, не замочив головы, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга;
  • нельзя нырять в воду непосредственно со льда;
  • выезд автомашин на лед водоема категорически запрещен;
  • не употреблять алкоголь. Купание детей допускается только с родителями;
  • после омовения разтереться махровым полотенцем, выпить горячий чай;
  • не рекомендуется окунаться людям с хроническими заболеваниями;
  • при чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.

Ранее врачи предупредили, что купание на Крещение в проруби может спровоцировать проблемы с органами дыхания и системой кровообращения.

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