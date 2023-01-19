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Узбекистан возобновляет автобусные рейсы в Казахстан

Узбекистан возобновляет автобусные рейсы в Казахстан Фото: Минтранспорта Узбекистана
С 19 января автобусные рейсы из Узбекистана в Казахстан возобновят свое сообщение, сообщает Zakon.kz.
"Исходя из погодных условий и сложившейся ситуации на автомобильных дорогах по направлению движения, с 19 января текущего года будет возобновлено регулярное автобусное сообщение по международным маршрутам из Республики Узбекистан".Министерство транспорта Узбекистана

Ранее узбекистанцам рекомендовали отложить поездки в Казахстан из-за сильных морозов. Затем Узбекистан приостановил международные рейсы из-за неблагоприятных погодных условий.

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