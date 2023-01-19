Узбекистан возобновляет автобусные рейсы в Казахстан

Фото: Минтранспорта Узбекистана

С 19 января автобусные рейсы из Узбекистана в Казахстан возобновят свое сообщение, сообщает Zakon.kz.

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