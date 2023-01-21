Школьница из Павлодара выращивает экзотические растения

Восьмиклассница из Павлодара Виктория Тюряхина вырастила в своей комнате мини-сад экзотических растений: она изучает тропические фрукты и экспериментирует с семенами, сообщает Zakon.kz.

По данным издания "Хабар 24", в основу своих экспериментов Виктория взяла передовые зеленые технологии. К примеру, маракуя и тропические лианы растут на обычном керамзите и аквапонике, и даже очищают воду в аквариуме.

"Я начала выращивать экзотические растения с 12 лет. Первым выращенным мной растением был гранат. В настоящее время мне удалось вырастить около 30-ти видов экзотических растений. Посадочный материал я приобретаю на рынках нашего города и от друзей, которые приезжают с отдыха из жарких стран". Виктория Тюряхина, школьница





В будущем Виктория намерена стать биологом. Мечтает развивать экзотическое растениеводство в северных условиях.

6 января министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах коллегии ведомства рассказал, какие изменения в этой сфере помогут повысить статус в Казахстане.