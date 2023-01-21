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Девочка-богатырь весом почти шесть килограммов родилась в Актау

Девочка-богатырь весом почти шесть килограммов родилась в Актау Фото: pixabay
В Актауском городском перинатальном центре (АГПЦ) 19 января родилась девочка с весом 5800 граммов, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Lada, для 26-летней жительницы Форт- Шевченко девочка стала пятым ребенком.

Мама малышки отметила, что чувствует себя хорошо, и поблагодарила врачей.

"Я многодетная мама. Мои дети все рождались с крупным весом. Сейчас моя малышка чувствует себя хорошо. Дома нас уже ждут родные".Айгуль Жумабаева, мама новорожденной

Директор АГПЦ Галия Махимова уточнила, что в центре в 2022 году на свет появились 17 младенцев-гигантов. Причины появления на свет таких детей могут быть разные, но в случае с Айгуль Жумабаевой налицо генетическая наследственность.

Стоит отметить, что одним из крупных детей, рожденных в городском перинатальном центре в 2022 году, был мальчик весом 6 200 г.

В Астане в августе 2022 года родился малыш-батыр весом 5,8 килограмма.

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