Девочка-богатырь весом почти шесть килограммов родилась в Актау

В Актауском городском перинатальном центре (АГПЦ) 19 января родилась девочка с весом 5800 граммов, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Lada, для 26-летней жительницы Форт- Шевченко девочка стала пятым ребенком.

Мама малышки отметила, что чувствует себя хорошо, и поблагодарила врачей.

"Я многодетная мама. Мои дети все рождались с крупным весом. Сейчас моя малышка чувствует себя хорошо. Дома нас уже ждут родные". Айгуль Жумабаева, мама новорожденной

Директор АГПЦ Галия Махимова уточнила, что в центре в 2022 году на свет появились 17 младенцев-гигантов. Причины появления на свет таких детей могут быть разные, но в случае с Айгуль Жумабаевой налицо генетическая наследственность.

Стоит отметить, что одним из крупных детей, рожденных в городском перинатальном центре в 2022 году, был мальчик весом 6 200 г.



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