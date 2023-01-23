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Талибы обратились к Узбекистану с просьбой соблюдать условия поставки электроэнергии

и. о. МИД Афганистана Фото: Twitter/FMMuttaqi
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки призвал Узбекистан обеспечить объем электроэнергии, указанный в соглашении, подписанном ранее между Кабулом и Ташкентом, сообщает Zakon.kz.

Амир Хан Муттаки раскритиковал Узбекистан за прекращение подачи электроэнергии в Афганистан на фоне морозной зимы в стране, сообщает TOLO News.

"Они должны оставаться верными своему обещанию, которое они дали Da Afghanistan Breshna Sherkat, что они будут поставлять нам более 400 мегаватт электроэнергии. Сейчас они отключили электричество, и люди сталкиваются с проблемами".Амир Хан Муттаки

Жители Кабула обеспокоены отключениями электроэнергии, которые продолжаются уже несколько недель на фоне беспрецедентно холодной зимы. По их словам, электричество подается только на один час в сутки.

Афганистан импортирует электроэнергию из Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Ирана.

К слову, Туркменистан восстановил экспорт газа в Узбекистан. Пока объемы ниже показателей до начала холодов. Поставки прекращались с 12 января из-за проблем на месторождения "Галкыныш" в Туркменистане. В декабре Узбекистан впервые заключил с Туркменистаном прямой, без участия третьей стороны, краткосрочный контракт на поставку газа.

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