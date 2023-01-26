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К 17 годам приговорили жительницу Костаная за убийство пенсионерки

К 17 годам приговорили жительницу Костаная за убийство пенсионерки Фото: polisia.kz
За убийство 75-летней пенсионерки жительницу Костаная Марину Евтюхину приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Приговор был вынесен 25 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области по статье "Убийство из корыстных побуждений", часть 2 статьи 99 УК.

Как сказано в материалах уголовного дела, 45-летняя Марина Евтюхина подкараулила пенсионерку у подъезда дома. Когда пожилая женщина поднималась в квартиру, Евтюхина нанесла ей несколько ударов ножом, сообщает tobolinfo.

Мотивом убийства стала золотая цепочка, которую осужденная сняла с жертвы и сдала в ближайший ломбард. За украшение женщина выручила 130 700 тенге.

Убийство произошло 1 сентября 2022 года в Костанае. Полицейским удалось раскрыть преступление по горячим следам за два часа.

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