К 17 годам приговорили жительницу Костаная за убийство пенсионерки

За убийство 75-летней пенсионерки жительницу Костаная Марину Евтюхину приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Приговор был вынесен 25 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области по статье "Убийство из корыстных побуждений", часть 2 статьи 99 УК.

Как сказано в материалах уголовного дела, 45-летняя Марина Евтюхина подкараулила пенсионерку у подъезда дома. Когда пожилая женщина поднималась в квартиру, Евтюхина нанесла ей несколько ударов ножом, сообщает tobolinfo.

Мотивом убийства стала золотая цепочка, которую осужденная сняла с жертвы и сдала в ближайший ломбард. За украшение женщина выручила 130 700 тенге.

Убийство произошло 1 сентября 2022 года в Костанае. Полицейским удалось раскрыть преступление по горячим следам за два часа.